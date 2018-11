„Lipsă de respect și lașitate”. Gabriela Firea îi critică pe colegii care s-au răzgândit în privința demiterii lui Liviu Dragnea

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și-a criticat colegii din PSD care au semnat scrisoarea prin care era cerută demisia lui Liviu Dragnea, șeful partidului, și apoi s-au răzgândit.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Dacă îmi găsiți o singură frază sau afirmație referitoare la PSD îmi dau singură demisia, eu am făcut afirmații referitoare al stilul de conducere al lui Liviu Dragnea. Sub nicio formă nu am adus jigniri membrilor PSD, simpatizanților PSD, colegilor mei de partid. Sub nicio formă. Dacă trebuie să fie un membru sancționat pentru că militează pentru cetățeni, atunci eu voi fi primul membru PSD dat afară din partid care a spus că împreună am promis cetățenilor și am fost lăsată singură. Se pune întrebarea de ce am fost lăsată singură. Și puteți să vă dați singuri răspunsul”, a spus Gabriela Firea.

„Sunt colegi pe care nu vreau să îi calific, au dreptul la opinie, care consideră că deși au semnat acea scrisoare pe care sunt 28 de semnături, probabil că oferta politică sau administrativă a fost mai tentantă. Fiecare răspunde în fața românilor, eu nu pot să le aduc o critică, nu îmi permit. Am avut o discuție cu un coleg, președinte de organizație, căruia i-am făcut un reproș că a semnat acea scrisoare și mi-a spus că nu a semnat pentru demeterea d-nului Dragnea, ci pentru convocarea Cex-ului. Mi s-a părut atât de lipsit de respect față de noi și o lașitate atât de mare să vii să spui că ai semnat pentru convocarea Cex-ului. Titlul acelui document era foarte clar. Era un tabel cu semnături pentru demiterea lui Liviu Dragnea”, a spus Gabriela Firea.

Întrebată dacă este vorba despre Niculae Bădălău, Firea a negat.

Etichete:

,

,

,