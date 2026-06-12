Prim-ministrul desemnat Eugen Tomac a trimis partidelor parlamentare lista cu numele pe care vrea să le includă în viitorul guvern și portofoliile asociate. Surse politice au confirmat pentru Digi24.ro că lista a ajuns la PNL și la USR.

Lista propusă de Eugen Tomac și trimisă partidelor parlamentare:

1. Prim-ministru: Eugen Tomac

2. Viceprim-ministru, Ministrul Educaţiei şi Cercetării: Sorin Costreie

3. Viceprim-ministru, fără portofoliu: Valeriu Nistor

4. Viceprim-ministru, fără portofoliu: Bogdan Dumitru

5. Ministrul Afacerilor Interne: Tiberiu Trifan

6. Ministrul Finanțelor: Ionuţ Simion

7. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Ionuţ Maşala

8. Ministrul Justiției: Cosmin Soare-Filatov

9. Ministrul Apărării Naționale: Dănuț Sebastian Neculăescu

10. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Florin Duma

11. Ministrul Sănătății: Ştefan Dragosloveanu

12. Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: Nicolae Istudor

13. Ministrul Afacerilor Externe: Luca Niculescu

14. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Carmen Moraru

15. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Teodor Dulceaţă

16. Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Diana Morar

17. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Vladimir Ionaş

18. Ministrul: Culturii Mihai Ghyka

19. Ministrul Energiei: Andrei Covatariu

Programul de guvernare nu este finalizat încă, au precizat surse politice pentru Digi24.ro.