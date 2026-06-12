Prim-ministrul desemnat Eugen Tomac a trimis partidelor parlamentare lista cu numele pe care vrea să le includă în viitorul guvern și portofoliile asociate. Surse politice au confirmat pentru Digi24.ro că lista a ajuns la PNL și la USR.
Lista propusă de Eugen Tomac și trimisă partidelor parlamentare:
1. Prim-ministru: Eugen Tomac
2. Viceprim-ministru, Ministrul Educaţiei şi Cercetării: Sorin Costreie
3. Viceprim-ministru, fără portofoliu: Valeriu Nistor
4. Viceprim-ministru, fără portofoliu: Bogdan Dumitru
5. Ministrul Afacerilor Interne: Tiberiu Trifan
6. Ministrul Finanțelor: Ionuţ Simion
7. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Ionuţ Maşala
8. Ministrul Justiției: Cosmin Soare-Filatov
9. Ministrul Apărării Naționale: Dănuț Sebastian Neculăescu
10. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Florin Duma
11. Ministrul Sănătății: Ştefan Dragosloveanu
12. Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: Nicolae Istudor
13. Ministrul Afacerilor Externe: Luca Niculescu
14. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Carmen Moraru
15. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Teodor Dulceaţă
16. Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Diana Morar
17. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Vladimir Ionaş
18. Ministrul: Culturii Mihai Ghyka
19. Ministrul Energiei: Andrei Covatariu
Programul de guvernare nu este finalizat încă, au precizat surse politice pentru Digi24.ro.