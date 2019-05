Liviu Dragnea, întrebat dacă Gheorghe Stan e calificat pentru a fi judecător la CCR: „Da, eu l-am votat”

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a susţinut, marţi, că Gheorghe Stan a fost propunerea partidului său pentru postul de judecător la CCR din partea Camerei Deputaţilor pentru că a fost singurul care a depus o cerere în acest sens la grupul PSD şi este calificat pentru acest post.

„A fost singura solicitare primită la grupul PSD. Eu recunosc, am primit mai multe mesaje de la oameni respectabili care îmi propuneau alţi oameni respectabili pentru a fi susţinuţi. Am primit mesaje de la alţi oameni respectabili care susţineau să nu fiu de acord cu propunerile pe care le făcuseră alţi oameni. Am vorbit cu colegii mei din conducerea grupurilor şi am spus: care vor dori să-şi depună candidaturile, analizaţi în funcţie de ce candidaturi vor fi primite la grup. Au fost primite cele două candidaturi (pentru Senat şi pentru Camera Deputaţilor - n.r.) (...) Asta e explicaţia foarte simplă”, a declarat Liviu Dragnea.

Întrebat când s-a transmis acest mesaj privind depunerea unei cereri la grupul PSD, Liviu Dragnea a replicat: „Era o chestiune publică, se ştia când este termenul, toţi cei care au dorit, toţi cei care îi propuneau pe alţii puteau să-i invite să depună aceste cereri”.

În trebat de asemenea dacă Gheorghe Stan e calificat, liderul PSD a răspuns: „Da, de ce n-ar fi? Eu l-am votat”

