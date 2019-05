Liviu Dragnea: La fiecare înjurătură de-a lor, noi am construit o şcoală, un spital, un drum

Președintele PSD Liviu Dragnea a afirmat, vineri, că partidul pe care îl conduce a ales să facă un alt tip de politică, „a păcii și a stabilității și a dezvoltării economice”, afirmând că la fiecare dintre criticile Opoziției „a mai construit un spital, un drum, a mai mărit o subvenție la roșii”.

„Ei ce au zis? Domne, trebuie să facem zgomot. Zgomot, ca să nu se audă sunetul creșterii economice, să nu se audă cum zornăie banii în buzunarele românilor. Pensionarul, salariatul să nu mai aibă timp să se bucure de banii pe care i-a câștigat. [...] Și, având această idee, au început: cu înjurături, cu mizerii, cu divizări, cu jigniri, cu urlete, cu bâte, cu pietre, cu bolovani, cu instituții de forță împotriva noastră, doar-doar noi și românii care ne susțin o să intrăm într-o zonă de sperietură. Noi n-am făcut așa, că nu suntem sperioși, nici fricoși și, dimpotrivă, mai mulți cetățeni au decis să vină să ne voteze.

Noi am mers pe următoarea variantă: la o-njurătură de-a lor, noi am mai făcut o școală. La altă înjurătură, noi am mai făcut un drum. Au mai venit cu o înjurătură, am mai făcut un spital. Au mai venit cu o-njurătură, am mai mărit o subvenție la roșii”, a susținut Dragnea într-un interviu la DC News.

Mai mult, Dragnea a anunțat și că în România încep „în forţă” lucrările la autostrăzi, adăugând că acum poate vorbi „cu curaj” despre asta. „Nici în campania electorală, nici în primii doi ani de guvernare nu am vorbit cu curaj şi foarte aplicat despre autostrăzi. Nu am putut să vorbesc decât despre lucrurile pe care împreună cu colegii cu care am lucrat la program le-am făcut, le-am calculat, le-am estimat şi le-am pus în practică. Şi ce am stabilit noi aia a ieşit. La autostrăzi erau mult prea mult necunoscute şi mult prea multe piedici. Eram pe o zonă total necunoscută. A venit ministrul Cuc prima dată în 2017, a zis că nu a găsit la minister absolut nimic. Nu o să ieşim să spunem greaua moştenire, asta este”, a afirmat Dragnea.

„Acum pot vorbi cu curaj că în România încep în forţă lucrările la autostrăzi”, a adăugat el.

În luna martie, ministrul sănătății, Sorina Pintea, declara, la Digi24, că în opinia sa, este un termen „optimist” anul 2024 indicat de consultanți ca an în care ar putea fi gata spitalele regionale, în condițiile în care nu a început construcția niciunuia.

Și tot în martie, comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, îi transmitea o scrisoare premierului român Viorica Dăncilă, prin care îi solicita acesteia să comunice la Bruxelles poziția oficială a Guvernului în privința celor 3 spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova, arată un comunicat al Reprezentanței Comisiei Europene în România, acuzând întărzierea proiectelor.