Liviu Dragnea: „Nu avem cum să pierdem acest război”

Liderul PSD Liviu Dragnea se declară în continuare convins că plângerea penală împotriva premierului Viorica Dăncilă, depusă de liderul PNL Ludovic Orban, a fost făcută la cererea președinției și spune că partidul său va riposta.

„Nu avem cum să pierdem acest război. Eu și Dăncilă nu am făcut nicio ilegalitate, orice om de bună credință, care are dorință minimă de informare, a citit articolul din Constituție care spune că guvernul este responsabil de politica externă. Până la urmă, dincolo de toate scenariile, se discută despre un memorandum în care s-a stabilit să înceapă niște consultări.

Eu am recidivat pentru că eu am avut mai multe întâlniri. Am avut întâlniri și cu alți reprezentanți ai altor puteri străine. Când am fost la Tallin am avut întâlniri cu președinții adunărilor parlamentare di Franța, din Austria, din Elveția, unde o să merg și într-o vizită oficială. Adică lucrurile nu sunt simple. Constat că am avut contacte cu puteri străine, punând în pericol suveranitatea externă, așa cum spune Orban, a României.

Nu vor reuși să dărâme guvernul. Doamna Dăncilă nu își va da demisia, iar noi nu vom lăsa să cadă un guvern legitimat prin vot popular, obținut în urma unui scor istoric. În 2016, sondajele spuneau că noi o să pierdem lamentabil, așa sunt sondaje și acum. E un vot legitim, un guvern legitim și nu vom lăsa ca în România să se întâmple o lovitură de stat”, a declarat Liviu Dragnea la Antena 3.