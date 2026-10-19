„Love is in the air”: Dominic Fritz acuză AUR că „a dat o mână de ajutor fraţilor lor de la PSD, chiulind de la şedinţele de comisie”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, acuză AUR că ar fi dat „o mână de ajutor” social-democraţilor prin lipsa de la şedinţele comisiilor parlamentare în care au fost audiaţi miniştrii propuşi.

„Toţi miniştrii Guvernului PSD audiaţi azi au primit avize favorabile pe bandă rulantă. Maşinăria de vot a funcţionat. AUR a dat o mână de ajutor fraţilor lor de la PSD, chiulind de la şedinţele de comisie, ca să fie mai uşor pentru PSD să facă majoritate. Love is in the air, dar încă n-au curaj să ne spună pe faţă. Întrebările incomode (şi niciun vot de confirmare) au venit de la colegii mei din USR. Răspunsurile nu ne-au convins”, a scris liderul USR, luni, pe pagina sa de Facebook.

Dominic Fritz a subliniat că USR îşi menţine decizia de a nu susţine învestirea Guvernului Luca Niculescu.

„Nu vom vota un guvern care propune un condamnat definitiv să conducă Poliţia, un ministru care a pierdut miliarde din PNRR pentru spitale, altul care a sabotat legea salarizării în timp ce zbura cu jeturi private prin Mykonos, un fost avocat cu teză de doctorat suspectată de plagiat masiv, oameni fără nicio experienţă în domeniu trimişi să blocheze reforme împotriva hoţilor care defrişează pădurile ţării sau foşti miniştri sub care şantiere navale au intrat în insolvenţă şi care acum preiau portofolii strategice. După mai bine de un an în care miniștrii USR au livrat pentru români și am demonstrat că se poate, nu vom gira un guvern care va păcăli România și va bloca orice reformă. În schimb ne vom lupta în continuare pentru interesele voastre, ale cetățenilor”, a transmis Fritz.

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Editor : A.P.