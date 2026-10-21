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Luca Niculescu a anunțat unde va face prima vizită externă în calitate de premier, după o discuție cu omologul său

Data publicării:
2026-10-20-1871
Luca Niculescu la ședința în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului în care se dezbate și votează învestirea guvernului, la Palatul Parlamentului din București, 20 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Premierul Luca Niculescu şi omologul din Republica Moldova, Vasile Tofan, au avut o discuţie telefonică, stabilind ca prima vizită a oficialului român să aibă loc la Chişinău.

„Ne pregătim să lucrăm intens pentru a dinamiza proiectele pe care le avem în lucru şi pentru a identifica altele noi”, a transmis Luca Niculescu. ”România înseamnă un partener de încredere şi sprijin constant în parcursul nostru european”, a afirmat, la rândul său, Vasile Tofan.

„Am avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Vasile Tofan, căruia i-am mulţumit pentru urările calde şi de prietenie. Am convenit ca prima mea vizită să fie la Chişinău şi ne pregătim să lucrăm intens pentru a dinamiza proiectele pe care le avem în lucru şi pentru a identifica altele noi, cu acelaşi obiectiv: să asigurăm securitatea şi prosperitatea cetăţenilor noştri”, a scris, marţi, pe X, Luca Niculescu.

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Premierul a anunţat că a cerut deja miniştrilor din Cabinetul său să ia legătura cu colegii lor de la Chişinău.

„L-am asigurat de tot sprijinul meu şi al colegilor din Guvernul României pentru Republica Moldova, inclusiv în ceea ce priveşte aderarea la Uniunea Europeană”, a adăugat premierul.

La rândul său, prim-ministrul de la Chiţinău, Vasile Tofan, a precizat că discuţia a avut loc încă de marţi seară.

„L-am felicitat pentru preluarea mandatului şi am discutat despre continuarea proiectelor importante pentru cetăţenii de pe ambele maluri ale Prutului. Pentru Republica Moldova, România înseamnă un partener de încredere şi sprijin constant în parcursul nostru european. Ne leagă limba, istoria şi cultura, dar şi proiecte care schimbă viaţa oamenilor - de la grădiniţe renovate până la poduri şi conexiuni energetice”, a scris Tofan, pe aceeaşi reţea de socializare.

Tofan a menţionat că vrea să ducă cooperarea cu România ”mai departe, cu rezultate concrete pe ambele maluri ale Prutului”.

„Avem nevoie de mai multe legături între comunităţi, de investiţii şi de o Moldovă tot mai bine conectată la România şi la Uniunea Europeană. Avem mult de lucru împreună şi un obiectiv care ne uneşte: să ne regăsim în aceeaşi familie europeană”, a mai declarat Tofan.

Vasile Tofan a făcut prima sa vizită oficială externă în România, la scurt timp după instalarea în funcţie.

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Editor : A.R.

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