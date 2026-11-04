Luca Niculescu a numit noi secretari de stat în șapte ministere

Premierul Luca Niculescu a semnat miercuri numirea unor noi secretari de stat la ministerele Transporturilor, Muncii, Afacerilor Interne, Dezvoltării, Energiei, Economiei şi Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Este vorba despre nouă secretari de stat, deciziile fiind publicate în Monitorul Oficial, potrivit Agerpres.

Noile numiri sunt:

Ioan Cristian Şologon - la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Ionuţ Cristian Săvoiu - la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Gheorghiţa Daniela Barbu - la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

Silviu Nicu Macovei - la Ministerul Afacerilor Interne

Aurel Dragoş Drăghescu - la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Vlad Ştefan Niculae - la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Pavel Casian Niţulescu - la Ministerul Energiei

Laurenţiu Viorel Gîdei - la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

Cristina Breşug - la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene; ea a fost eliberată din funcţia de secretar de stat la Economie în septembrie 2025.

Cinci secretari de stat - Ioan Cristian Şologon, Gheorghiţa Daniela Barbu, Silviu Nicu Macovei, Pavel Casian Niţulescu şi Laurenţiu Viorel Gîdei - se întorc la ministerele din care şi-au dat demisia în aprilie, odată cu ieşirea PSD de la guvernare.

Editor : M.B.