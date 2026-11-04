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Luca Niculescu a numit noi secretari de stat în șapte ministere

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Premierul Luca Niculescu a participat la ceremoniile de Ziua Armatei
Premierul Luca Niculescu FOTO: Guvernul României
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Premierul Luca Niculescu a semnat miercuri numirea unor noi secretari de stat la ministerele Transporturilor, Muncii, Afacerilor Interne, Dezvoltării, Energiei, Economiei şi Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Este vorba despre nouă secretari de stat, deciziile fiind publicate în Monitorul Oficial, potrivit Agerpres.

Noile numiri sunt:

  • Ioan Cristian Şologon - la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
  • Ionuţ Cristian Săvoiu - la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
  • Gheorghiţa Daniela Barbu - la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale
  • Silviu Nicu Macovei - la Ministerul Afacerilor Interne
  • Aurel Dragoş Drăghescu - la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
  • Vlad Ştefan Niculae - la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
  • Pavel Casian Niţulescu - la Ministerul Energiei
  • Laurenţiu Viorel Gîdei - la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului
  • Cristina Breşug - la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene; ea a fost eliberată din funcţia de secretar de stat la Economie în septembrie 2025.

Cinci secretari de stat - Ioan Cristian Şologon, Gheorghiţa Daniela Barbu, Silviu Nicu Macovei, Pavel Casian Niţulescu şi Laurenţiu Viorel Gîdei - se întorc la ministerele din care şi-au dat demisia în aprilie, odată cu ieşirea PSD de la guvernare.

Editor : M.B.

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