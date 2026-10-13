Luca Niculescu a spus când va depune programul de guvernare și lista miniștrilor: „Cântărim cu atenţie toate formulele posibile”

Luca Niculescu, premierul desemnat de preşedintele Nicuşor Dan, a transmis marţi, la finalul discuţiilor cu partidele parlamentare, că va cântări cu atenţie toate formulele posibile, cu un singur criteriu: un Guvern stabil, care să poată lucra pentru români. El a anunțat că joi va depune la Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor.

„Am încheiat azi două zile pline de consultări cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului Guvern. Le mulţumesc tuturor partidelor şi grupurilor parlamentare pentru timpul acordat, pentru deschidere şi pentru propunerile pe care mi le-au transmis”, a scris premierul desemnat pe Facebook.

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Niculescu a precizat că dialogul rămâne deschis și a mai afirmat: „Cântărim cu atenţie toate formulele posibile, cu un singur criteriu: un Guvern stabil, care să poată lucra pentru români. Joi depunem la Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor”.

El a menționat că „România are nevoie de responsabilitatea noastră a tuturor pentru a avea instalat repede un Guvern care să lucreze pentru cetăţeni”.

„Fac tot ce ţine de mine pentru asta”, a adăugat Niculescu.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a declarat marţi, la Parlament, după discuţiile cu parlamentarii neafiliaţi, că toate opţiunile rămân în picioare: Guvern politic, hibrid - politic şi tehnic - sau tehnocrat, el arătându-se optimist că vor ajunge la un rezultat bun. Niculescu a mai afirmat că, pentru un guvern tehnocrat, are o listă de miniştri pe care o poate prezenta chiar mâine.

Mesajul vine în contextul în care președintele Nicușor Dan plănuiește ca, dacă partidele nu vor ajunge joi la o înțelegere transparentă privind susținerea Guvernului Luca Niculescu, să prezinte decretul de dizolvare a Parlamentului prin care va declanșa alegeri anticipate, potrivit surselor Digi24.ro.

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Editor : A.M.G.