Luca Niculescu: Apreciem sprijinul acordat de CE pentru operaţionalizarea centrului de securitate maritimă la Marea Neagră

Premierul Luca Niculescu a discutat, luni, la Palatul Victoria, cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre situaţia de securitate din regiune, dar şi despre priorităţile Executivului. „Priorităţile noastre vizează consolidarea Flancului Estic al UE şi a securităţii la Marea Neagră”, a transmis Niculescu.

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„Într-un context marcat de provocări tot mai mari în plan economic şi de securitate, am reafirmat angajamentul Guvernului meu de a promova proiectul european şi de a colabora strâns cu partenerii noştri europeni pentru o Europă mai puternică, mai sigură şi mai competitivă”, a scris, luni seară, pe X, premierul Luca Niculescu, după ce a primit-o la Palatul Victoria pe Ursula von der Leyen.

Premierul a reiterat ideea că priorităţile noastre vizează consolidarea Flancului Estic al UE şi a securităţii la Marea Neagră, în conformitate cu strategia europeană pentru această regiune, revitalizarea economiei României şi creşterea competitivităţii sale, menţinerea disciplinei fiscale, precum şi stimularea investiţiilor prin valorificarea la maximum a tuturor fondurilor europene disponibile.

„Apreciem sprijinul politic şi financiar acordat de Comisie pentru operaţionalizarea centrului de securitate maritimă la Marea Neagră, precum şi pentru operaţiunile de căutare şi salvare ale României. Preţuim în mod deosebit cooperarea strânsă cu Comisia Europeană. Această vizită reprezintă o nouă dovadă a hotărârii noastre comune de a consolida răspunsul colectiv al Europei la provocările care ne stau în faţă”, a mai transmis Luca Niculescu.

Von der Leyen a vizitat, luni, România, iar marţi se va afla în Bulgaria, după atacurile cu drone în Marea Neagră.

Editor : A.C.