Premierul Luca Niculescu le-a cerut miercuri membrilor Guvernului să adopte cât mai repede măsurile necesare aplicării integrale a Legii privind prevenirea și combaterea femicidului. Printre prioritățile indicate se află aprobarea instrumentelor prin care autoritățile să evalueze și să gestioneze riscurile înainte ca o situație de abuz să se transforme într-o tragedie.

„Le cer colegilor din Guvern să ia cât mai repede toate măsurile de care este nevoie pentru aplicarea integrală a acestei legi, în special pentru aprobarea instrumentelor de evaluare și de gestionare a riscurilor. Știm foarte bine că nu este suficient să avem legi bune, trebuie să avem capacitatea de a interveni la timp, înainte ca o situație de abuz să se transforme în tragedie”, a spus premierul la conferința organizată de Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.

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Luca Niculescu a făcut referire la Legea nr. 53/2026 privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl precedă, precum și la metodologia unitară adoptată recent pentru colectarea datelor din acest domeniu.

Premierul a amintit că România a consolidat în ultimii ani mecanismele privind ordinele de protecție, a introdus monitorizarea electronică a agresorilor și a dezvoltat serviciile sociale și de sprijin pentru victime, însă a avertizat că aplicarea legii și funcționarea mecanismelor de protecție trebuie să rămână priorități pentru toate instituțiile responsabile.

Instituțiile statului trebuie să colaboreze mai bine

Șeful Guvernului a cerut o cooperare mai strânsă între poliție, justiție, serviciile sociale, sistemul medical, școli și organizațiile neguvernamentale, cu un accent mai puternic pe prevenirea violenței: „Poliția, justiția, serviciile sociale, sistemul medical și școala trebuie să lucreze mai bine împreună și mai bine împreună cu societatea civilă. Și trebuie să acordăm mai multă atenție prevenirii. Școala are un rol esențial în a-i învăța pe tineri ce înseamnă respectul, ce înseamnă egalitatea, ce înseamnă demnitatea. Dar aceste lucruri se învață și acasă, în familie, în comunitate, prin exemplele pe care noi, adulții, le dăm în viața de zi cu zi”.

Premierul a vorbit despre violența fizică, intimidare, control, încălcarea consimțământului și abuzurile din mediul digital și a subliniat că siguranța femeilor și a fetelor este un drept pe care statul trebuie să îl garanteze.

„Nicio femeie nu trebuie să trăiască cu teamă, cu atât mai puțin în propria casă, acolo unde trebuie să se simtă în cea mai mare siguranță”, a afirmat acesta.

„Rezultatele trebuie măsurate în vieți salvate”

Luca Niculescu le-a mulțumit reprezentanților organizațiilor neguvernamentale și celor implicați în sprijinirea victimelor, despre care a spus că desfășoară o muncă adesea nevăzută, care presupune răbdare, empatie și responsabilitate.

„Prin ceea ce faceți, le ajutați pe aceste femei nu doar să iasă dintr-o situație de pericol, ci să-și recapete încrederea și să-și reconstruiască viața. Progresele din ultimii ani ne dau motive de încredere, dar, evident, mai avem multe de făcut. Rezultatele nu trebuie măsurate doar în statistici, ci în vieți salvate, în femei protejate, în tragedii pe care reușim să le prevenim”, a adăugat premierul.

Șeful Guvernului și-a anunțat participarea la campania „16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor", desfășurată până pe 10 decembrie, și i-a invitat pe participanți să poarte simbolul portocaliu al inițiativei.

„Violența împotriva femeilor nu este o problemă a femeilor, este o problemă a întregii societăți, în care noi, bărbații, avem o responsabilitate aparte”, a afirmat Luca Niculescu, care a transmis că acțiunile destinate prevenirii și combaterii violenței vor beneficia de sprijinul Guvernului.

În final, premierul a recunoscut că în Executiv sunt „prea puține femei”, dar a precizat că în Cancelaria premierului și în structurile de conducere ale Guvernului lucrează numeroase femei.

Editor : A.D.