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Video Luca Niculescu, despre relația Guvern - mediu de afaceri: Propun trei direcții prin care să demonstrăm că lucrurile se pot schimba

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Luca Niculescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Premierul Luca Niculescu a transmis, vineri, în cadrul Concordia Summit 2026, că parteneriatul public-privat înseamnă responsabilități împărțite iar statul trebuie să-și facă partea sa. El a spus că propune trei direcții prin care Guvernul trebuie să demonstreze, prin fapte, că lucrurile se pot schimba. 

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„Prosperitatea nu se produce prin ordonanță de urgență. Ea se construiește în școli, în fabrici, în birouri, în laboratoare, în ferme, prin investiții, prin inițiativă de care dați dovadă, prin asumarea riscurilor și mai ales prin munca oamenilor. Da, statul are un rol esențial să creeze condițiile în care această prosperitate să crească și, înainte de toate, mai ales, să nu îi pună piedici. Pentru că și acesta este unul dintre obiectivele fundamentale ale Guvernului pe care îl conduc. 

Când le cerem companiilor să devină mai eficiente, instituțiile statului trebuie să facă exact același efort. Când cerem investiții pe următorii 10 ani și predictibilitate din partea companiilor care sunt aici, vor să se dezvolte în România, trebuie și noi să ne asigurăm că regulile nu se schimbă la fiecare 10 luni sau chiar mai devreme și este nedrept ca întreaga povară a ajustărilor economice să cadă pe umerii celor care produc valoare.  

Parteneriatul înseamnă responsabilități împărțite și, bineînțeles, statul trebuie să-și facă partea sa. 

De aceea, domnule președinte, domnilor președinți, vă propun trei direcții în care trebuie să demonstrăm noi, cei din Guvern, în primul rând, prin fapte, că lucrurile se pot schimba. 

În primul rând, predictibilitate. Investițiile au nevoie de reguli clare și de un orizont de timp în care companiile să își poată clarifica activitatea. 

În al doilea rând, un stat care ține pasul cu economia, digitalizarea, simplificarea procedurilor, eficiența administrației nu pot fi obiective despre care doar vorbim și apoi le amânăm. Sunt condiții ale competitivității economice. 

În al treilea rând, poate disciplina la noi acasă, pentru că nu putem solicita responsabilitate și eficiență mediului privat fără să le aplicăm în gestionarea banilor publici și în funcționarea instituțiilor. Deci acestea sunt responsabilitățile noastre, ale statului, nu ale dumneavoastră, ale antreprenorilor”, a declarat Luca Niculescu. 

Premierul invită mediul de afaceri să vină cu propuneri de politici publice, analize de impact, soluții care să poată fi aplicate și cu disponibilitatea de a contribui la punerea lor în practică. 

„Dar un parteneriat autentic înseamnă mai mult decât o împărțire a responsabilităților, de a atrage o linie și de a spune ce face fiecare. Înseamnă, practic, capacitatea de a construi împreună. Și de aceea, adresez azi o invitație directă Confederației Patronale Concordia și, de fapt, întregului mediu de afaceri. Nu vă invit doar la masa consultărilor. Vă invit la masa la care construim soluțiile. Veniți cu propuneri de politici publice, cu analize de impact, cu soluții care să poată fi aplicate și cu disponibilitatea de a contribui alături de noi la punerea lor în practică. 

Și, într-adevăr, domnule președinte (Dan – n.red.) Șucu, ați văzut că o parte din propunerile, din ideile dumneavoastră au fost preluate în programul de guvernare. Guvernul are responsabilitatea să asculte, să evalueze, să ia decizii, să explice transparent aceste decizii. Dar vă propun să discutăm onești și să găsim împreună aceste soluții. 

Și dacă tot am vorbit despre ce datorează statul mediului de afaceri, iată și câteva așteptări pe care le avem. 

Așteptăm să continuați să investiți în România, să aveți ambiție, să aveți viziune pe termen lung, așteptăm să inovați, să creșteți productivitatea, să construiți companii capabile să facă față competiției globale, așteptăm să investiți în oameni, în educație, în calificare, în locuri de muncă stabile”, a transmis premierul Luca Niculescu. 

Premierul a participat, vineri, la cea de-a doua ediţie a Concordia Summit 2026, la care este prezentă și Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene (CE). 

Potrivit organizatorilor, la cea de-a doua ediţie a Concordia Summit 2026, lideri din mediul de afaceri, decidenţi politici, autorităţi de reglementare şi supraveghere şi parteneri europeni discută cum îşi transformă România atuurile (poziţia geostrategică, resursele energetice şi agricole, industria IT), în investiţii, exporturi şi locuri de muncă bine plătite. 

Editor : Alexandru Costea

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