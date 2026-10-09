Luca Niculescu, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, a declarat, vineri seară la Digi24, că a purtat mai multe discuții cu șeful statului înainte de nominalizare și că a fost onorat de propunerea de a ocupa această funcție. El a precizat că nu își propusese inițial să devină prim-ministru, dar că solicitarea președintelui României, în contextul serviciului public, nu putea fi refuzată.

Întrebat când i-a comunicat Nicușor Dan intenția de a-l nominaliza pentru funcția de premier, Luca Niculescu a răspuns: „Pot să folosesc un joker, să nu spun? Mi-a spus înainte să mă anunțe”.

Premierul desemnat a precizat că au existat mai multe discuții cu președintele, fără a indica un interval exact. „Au fost mai multe, mai multe discuții”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă a fost nevoie să fie convins să accepte propunerea, Niculescu a explicat că funcția de prim-ministru nu era prima opțiune la care se gândise.

„Nu era prima idee care venise în mintea mea, cea de a fi prim-ministru. Am avut discuții, mi-a spus motivele domniei sale. Când ești în serviciu public, cum sunt eu, și când președintele României îți solicită să ocupi această funcție atât de importantă, cred că n-ai cum să refuzi”, a declarat Luca Niculescu.

Întrebat dacă partidele au fost informate înainte de anunțul oficial despre intenția președintelui de a-l desemna sau dacă au aflat în același timp cu publicul, premierul desemnat a spus că nu cunoaște exact cum s-au desfășurat discuțiile dintre șeful statului și formațiunile politice.

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„Acum, nu știu care a fost dinamica discuției cu partidele, dar ați văzut că numele mai fusese vehiculat o dată”, a declarat Luca Niculescu.

Acesta a povestit și momentul în care și-a văzut imaginea la televizor, într-un context în care numele său era asociat cu posibilitatea de a deveni premier.

„Eu, recunosc, că mi-am văzut într-o zi chipul acolo, la televizor, și m-am gândit ce caut eu acolo, că nu mai lucrez? Era chiar la Digi 24. Zic - nu mai lucrez la Digi 24. De ce-mi apare chipul acolo? Mai ales că folosiseră și o fotografie de când eram mai tânăr, ceea ce m-a bucurat”, a relatat Niculescu.

„Suficient încât să avem timp de mai multe discuții”

Solicitat să precizeze cu cât timp înainte de anunțul oficial i-a comunicat Nicușor Dan că dorește să îl nominalizeze pentru funcția de prim-ministru, Luca Niculescu a evitat să ofere un termen concret.

„Suficient încât să avem timp de mai multe discuții”, a afirmat premierul desemnat.

Niculescu a adăugat că nu dorește să dezvăluie prea multe detalii din dialogul purtat cu președintele României și a subliniat că nominalizarea a reprezentat decizia șefului statului.

„Nu vreau să spun prea mult din ce a fost în dialogul dintre președinte și mine. A fost decizia domniei sale. Încă o dată, am fost onorat că s-a gândit la mine pentru pentru asta. Am discutat despre motivele pentru care crede că eu aș fi potrivit pentru această funcție”, a declarat Luca Niculescu.

Întrebat ce așteptări i-a transmis președintele și cum ar trebui să se desfășoare lucrurile, Niculescu a precizat că au existat mai multe discuții, însă perioada în care acestea au avut loc nu a fost îndelungată.

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„Exact au fost câteva discuții, dar timpul nu a fost lung, să știți”, a mai spus premierul desemnat.

În ceea ce privește întâlnirile cu partidele politice, Niculescu a fost întrebat dacă interacțiunile cu formațiunile cu care președintele discutase deja au confirmat că propunerea șefului statului se regăsea și în rândul acestora.

Premierul desemnat a răspuns că, în momentul în care s-a întâlnit cu reprezentanții partidelor, nominalizarea fusese deja făcută.

„Nici nu s-au mai pus problema. Adică atunci când m-am dus să le văd eram deja premier desemnat”, a declarat Luca Niculescu, la Digi24.

Editor : Ana Petrescu