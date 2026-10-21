Luca Niculescu, discuție cu premierul Bulgariei despre securitatea la Marea Neagră: „Trebuie să colaborăm și cu Turcia”

Premierul Luca Niculescu a anunțat, miercuri, că a avut o convorbire telefonică cu omologul bulgar Rumen Radev, în care au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale și despre provocările de securitate din regiunea Mării Negre.

Șeful Guvernului a precizat că discuțiile au vizat coordonarea dintre cele două state în cadrul Parteneriatului strategic, în contextul deteriorării situației de securitate din regiune și al riscurilor care afectează navigația.

„Am avut o conversație telefonică foarte fructuoasă cu prim-ministrul Bulgariei, @RumenRadevPM. Am discutat despre modalități de a consolida coordonarea strânsă dintre noi, în cadrul Parteneriatului nostru strategic, pentru a face față provocărilor actuale în materie de securitate și conectivitate din regiunea Mării Negre”, a transmis Luca Niculescu, pe rețeaua X.

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Premierul a salutat, de asemenea, inițiativa președintelui României, Nicușor Dan, de a atrage atenția aliaților NATO asupra evoluțiilor de securitate din regiune.

„Am salutat recenta inițiativă a președintelui român Nicușor Dan de a atrage atenția aliaților NATO asupra situației din Marea Neagră, care se deteriorează din ce în ce mai mult”, a scris premierul.

Un alt subiect abordat a fost necesitatea cooperării regionale pentru protejarea navigației comerciale. Luca Niculescu a subliniat că România și Bulgaria trebuie să colaboreze inclusiv cu Turcia pentru a contribui la siguranța transportului maritim.

„Trebuie să colaborăm între noi și cu Turcia pentru a asigura securitatea navigației în Marea Neagră”, a afirmat șeful Guvernului.

La finalul convorbirii, cei doi oficiali au convenit să se întâlnească în perioada următoare, pentru a continua dialogul și coordonarea bilaterală.

„Am convenit să ne întâlnim în viitorul apropiat pentru a ne continua dialogul strâns și coordonarea”, a mai transmis Luca Niculescu.

Editor : Ana Petrescu