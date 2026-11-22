Premierul Luca Niculescu a discutat, la Palatul Victoria, cu ministrul de Externe din Republica Moldova, Mihai Popșoi, şi cu vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, una dintre temele abordate fiind situaţia din regiune, în contextul incursiunilor permanente de drone şi al atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră. România sprijină eforturile de consolidare a rezilienţei Republicii Moldova, inclusiv în ceea ce priveşte creşterea capacităţilor sale de apărare, a spus Niculescu.

„Am avut deosebita plăcere de a-i primi, la finalul acestei săptămâni, la Palatul Victoria, pe viceprim-ministrul şi ministrul Afacerilor Externe din Republica Moldova, Mihai Popşoi, şi pe viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. A fost o excelentă ocazie de a reafirma susţinerea noastră fermă şi vocală pentru Republica Moldova, inclusiv în ceea ce priveşte aderarea la Uniunea Europeană. I-am felicitat pe interlocutorii mei pentru progresele semnificative în procesul de negociere. A fost şi o ocazie de a continua discuţiile începute la Chişinău, cu prilejul vizitei pe care am efectuat-o şi de a evalua stadiul şi perspectivele proiectelor de interconectare a infrastructurii energetice şi de transport dintre România şi Republica Moldova”, a arătat Luca Niculescu, duminică seara, într-o postare pe Facebook.

El a menţionat că au avut şi un schimb de opinii privind situaţia de securitate din regiune, pe fondul incursiunilor permanente de drone şi al atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră, şi au agreat că trebuie să existe o cooperare şi o coordonare mai strânse pentru a face faţă acestor provocări, potrivit News.ro.

„România sprijină eforturile de consolidare a rezilienţei Republicii Moldova, inclusiv în ceea ce priveşte creşterea capacităţilor sale de apărare. Parteneriatul încheiat între România şi Republica Moldova pentru achiziţia în comun de platforme de transport auto multifuncţionale, pe roţi, este un prim exemplu în această direcţie. Am reafirmat, de asemenea, susţinerea României pentru o soluţionare cuprinzătoare, paşnică şi durabilă a dosarului transnistrean, cu respectarea deplină a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova şi fără afectarea parcursului european”, a mai spus Niculescu.

Editor : Monica Bonea