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Luca Niculescu, discuții cu premierul Marocului. Candidatura lui Dacian Cioloş la șefia OIF, printre subiectele abordate

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luca niculescu Fatima Ezzahra El Mansouri
Foto: Luca Niculescu/ X
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Premierul Luca Niculescu a avut, joi, o convorbire cu Fatima Ezzahra El Mansouri, şefa guvernului Marocului, el arătând că au avut discuţii despre candidatura lui Dacian Cioloş la funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. 

Premierul României a anunţat pe rețeaua X o discuţie telefonică deosebit de cordială cu doamna Fatima Ezzahra El Mansouri, şefa guvernului Marocului. 

„Marocul este un partener important pentru România şi primul nostru partener comercial din Africa. Dorim să ne consolidăm şi mai mult relaţiile, atât pe plan politic, cât şi economic, prin încurajarea unor noi investiţii. Discuţia noastră a abordat, de asemenea, mai multe subiecte regionale şi internaţionale, asupra cărora avem abordări în mare măsură convergente”, precizează şeful Executivului. 

„Candidatura lui Dacian Cioloş la funcţia de secretar general al OIF a făcut, de asemenea, parte din discuţiile noastre, în contextul excelentei cooperări dintre cele două ţări în cadrul Francofoniei, un spaţiu de care suntem profund ataşaţi”, a mai scris premierul în postare. 

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Editor : A.C.

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