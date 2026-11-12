Luca Niculescu, discuții cu premierul Marocului. Candidatura lui Dacian Cioloş la șefia OIF, printre subiectele abordate

Premierul Luca Niculescu a avut, joi, o convorbire cu Fatima Ezzahra El Mansouri, şefa guvernului Marocului, el arătând că au avut discuţii despre candidatura lui Dacian Cioloş la funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.

Premierul României a anunţat pe rețeaua X o discuţie telefonică deosebit de cordială cu doamna Fatima Ezzahra El Mansouri, şefa guvernului Marocului.

„Marocul este un partener important pentru România şi primul nostru partener comercial din Africa. Dorim să ne consolidăm şi mai mult relaţiile, atât pe plan politic, cât şi economic, prin încurajarea unor noi investiţii. Discuţia noastră a abordat, de asemenea, mai multe subiecte regionale şi internaţionale, asupra cărora avem abordări în mare măsură convergente”, precizează şeful Executivului.

„Candidatura lui Dacian Cioloş la funcţia de secretar general al OIF a făcut, de asemenea, parte din discuţiile noastre, în contextul excelentei cooperări dintre cele două ţări în cadrul Francofoniei, un spaţiu de care suntem profund ataşaţi”, a mai scris premierul în postare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citește și Dacian Cioloş anunţă un program de peste 1.700 de burse universitare pentru tinerii din Africa: 26 de universităţi partenere în România

Editor : A.C.