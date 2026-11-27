Premierul Luca Niculescu a avut, vineri, o convorbire cu Alteţa Sa Şeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Preşedintele Emiratelor Arabe Unite, şeful Executivului arătând că Guvernul doreşte să intensifice dialogul bilateral, cu accent asupra componentei economice şi comerciale, ca parte a demersurilor guvernamentale de atragere de noi investiţii şi de diversificare a portofoliului de investiţii.

„Am fost onorat să discut astăzi cu Alteţa Sa Şeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Preşedintele Emiratelor Arabe Unite. Dorim să intensificăm dialogul bilateral, cu accent asupra componentei economice şi comerciale, ca parte a demersurilor guvernamentale de atragere de noi investiţii şi de diversificare a portofoliului de investiţii”, arată premierul Luca Niculescu pe Facebook.

„Am reafirmat angajamentul nostru de a consolida prietenia de lungă durată dintre România şi Emiratele Arabe Unite şi de a ridica parteneriatul nostru economic la un nou nivel de ambiţie, punând accent pe proiecte strategice. De asemenea, am făcut un schimb de opinii cu privire la evoluţiile recente în materie de securitate din regiunile noastre”, mai spune şeful Executivului.

Luca Niculescu precizează că a reiterat solidaritatea deplină a României faţă de Emiratele Arabe Unite şi partenerii noştri din Golf, afectaţi direct de conflict, şi şi-a exprimat speranţa că tensiunile vor fi depăşite prin dialog şi negocieri.

„Totodată, am salutat contribuţia Emiratelor Arabe Unite la eforturile internaţionale de a aduce pacea în regiune”, mai spune premierul României.

Luca Niculescu menţionează că i-a transmis Alteţei Sale felicitările noastre călduroase şi cele mai bune urări, precum şi dorinţe de pace, progres şi prosperitate pentru poporul emiratez, cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a Zilei Naţionale a Emiratelor Arabe Unite.

Editor : A.C.