Luca Niculescu, după incidentul Carfil: „Este nevoie să intensificăm măsurile de securitate a infrastructurii critice”

Premierul Luca Niculescu a subliniat vineri, la începutul şedinţei Guvernului, că este nevoie să se intensifice măsurile de securitate şi acţiunile de protejare a infrastructurii critice.

„Am avut de curând un caz, sabotajul de la Carfil Braşov, care ne-a arătat cât de reale sunt ameninţările la adresa industriei de apărare, a securităţii statului şi a cetăţenilor noştri. Vreau să mulţumesc în mod deosebit colegilor de la Ministerul de Interne pentru faptul că au întărit paza la infrastructurile critice şi la o serie de alte obiective, celor de la DIICOT şi SRI pentru acţiunile întreprinse. Este nevoie să intensificăm măsurile de securitate şi acţiunile de protejare a infrastructurii critice”, a spus Luca Niculescu.

El a amintit că a avut o discuţie joi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre deteriorarea situaţiei de securitate în regiunea Mării Negre, precum şi despre intensificarea ameninţărilor hibride la adresa statelor aliate de pe Flancul estic.

„Escaladarea tensiunilor din regiunea noastră de către Rusia impune o vigilenţă sporită din partea Alianţei şi un răspuns aliat ferm şi coordonat”, a evidenţiat prim-ministrul.

DIICOT şi SRI au anunţat luni că au documentat activitatea infracţională a trei cetăţeni străini (doi bieloruşi şi un ucrainean) rezidenţi în state UE, membri ai unei reţele de sabotaj coordonată din Federaţia Rusă, implicaţi în explozia din incinta platformei industriale Carfil din Braşov, filială a Romarm.

Citește și: România a condamnat la OSCE atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră (MAE)

Editor : B.P.