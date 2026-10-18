Luca Niculescu după întâlnirea cu miniştrii nominalizaţi: „Nu ne aşteaptă o perioadă uşoară. Mulţi români aşteaptă soluţii”

Premierul desemnat Luca Niculescu afirmă, duminică, după întâlnirea pe care a avut-o cu echipa propusă pentru viitorul Guvern, că pe membrii viitorului Executiv nu îi aşteaptă „o perioadă uşoară” şi că sunt „multe probleme care nu mai pot fi amânate” şi „mulţi români care aşteaptă, pe bună dreptate, soluţii”. „Vom forma o singură echipă, cu un singur obiectiv: să facem lucrurile să meargă mai bine în România. (...) Ceea ce contează nu este ce promitem, ci ce reuşim să schimbăm în bine în viaţa oamenilor”, mai spune Niculescu.

„Astăzi m-am întâlnit cu echipa propusă pentru viitorul Guvern. Am avut o discuţie deschisă despre responsabilitatea pe care ne-o asumăm şi despre ceea ce avem de făcut în perioada următoare. Nu ne aşteaptă o perioadă uşoară. Sunt multe probleme care nu mai pot fi amânate şi mulţi români care aşteaptă, pe bună dreptate, soluţii”, afirmă premierul desemnat Luca Niculescu, pe Facebook

Acesta spune că a discutat despre programul de guvernare şi, "mai ales", despre cum va fi pus în practică.

„Le-am spus colegilor că, deşi venim din medii diferite - unii din politică, alţii din lumea universitară, din cultură sau din mediul antreprenorial -, vom forma o singură echipă, cu un singur obiectiv: să facem lucrurile să meargă mai bine în România. Vreau să lucrăm împreună, să ne ascultăm, să învăţăm unii de la alţii şi să căutăm cele mai bune soluţii. Ceea ce contează nu este ce promitem, ci ce reuşim să schimbăm în bine în viaţa oamenilor”, explică premierul desemnat.

Niculescu precizează că a vorbit cu viitoarea echipă şi despre securitatea României, despre parteneriatele externe ale României şi despre "nevoia de a pune tot mai mult accent pe diplomaţia economică".

„Relaţiile noastre externe trebuie să însemne şi mai multe investiţii, noi pieţe pentru firmele româneşti şi locuri de muncă”, adaugă Luca Niculescu.

Premierul desemnat mai informează că luni şi marţi vor avea loc audierile în Parlament, urmate de votul de învestitură.

„Le vom aborda cu seriozitate şi cu respect faţă de cei care reprezintă cetăţenii. România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline”, încheie premierul desemnat.

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Editor : Sebastian Eduard