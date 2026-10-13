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Video Luca Niculescu, după ultima rundă de consultări pentru formarea Guvernului: „Sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU DESEMNAT - PARTIDE - 8 OCT 2026
Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Premierul desemnat Luca Niculescu a încheiat marți seria consultărilor pentru formarea viitorului Executiv, după o ultimă întâlnire cu parlamentarii neafiliați. Acesta a declarat că toate variantele rămân în discuție, de la un guvern politic sau mixt până la unul tehnocrat, și că are pregătită o listă de posibili miniștri, pe care o poate prezenta chiar „mâine”.

„Evident, discuțiile au fost despre formarea guvernului, dar au fost multe despre programul de guvernare, despre ceea ce îi interesează pe români. Și aș spune că pe români interesează să aibă un guvern cu puteri depline care să se aplece asupra problemelor lor. Probleme care sunt numeroase, după cum știți, traversăm o criză politică de atâtea luni, o criză economică care trebuie rezolvată, o criză socială pe care o simt din ce în ce mai mulți oameni. Și toate aceste discuții au fost cu reprezentanții Parlamentului, am discutat cu ei și am spus, și am repetat, că este nevoie de acest guvern care să se aplece asupra problemelor lor. Am discutat și despre chestiuni mai tehnice, proiecte de legi, documente care pot fi adoptate, reforme care pot fi implementate”, a declarat premierul desemnat.

El a mulțumit celor care au participat la discuțiile de la Parlament și a răspuns la câteva întrebări ale jurnaliștilor. Referitor la ce fel de guvern se poate forma după aceste discuții de astăzi, premierul desemnat a spus că toate opțiunile evocate rămân în picioare: „guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat”.

„Sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun”, a mai completat el. Întrebat despre nume care au mai fost vehiculate, cum ar fi Alexandru Nazare, ori alte nume de tehnocrați, Luca Niculescu a reiterat că are o listă pe care o poate prezenta „mâine”.

„Am spus că pentru un guvern tehnocrat am o listă pe care o putem prezenta chiar mâine, chiar astăzi. Dar încă discuțiile sunt în curs. Despre Alexandru Nazare m-am mai exprimat pozitiv. N-o să o mai fac mai vreodată pentru că am spus deja toate calitățile pe care cred că le are. Dar evident sunt oameni competenți care ar putea face parte dintr-un guvern tehnocrat. Orice nume v-aș spune acum ar da naștere la noi și noi discuții”, a declarat el.

Referitor la posibile discuții cu AUR, Luca Niculescu a spus că a purtat discuții cu partidele care și-au arătat deschiderea de a vota un guvern, „fie că este politic, tehnic sau mix”.

„Partidul despre care vorbiți dumneavoastră a spus că nu are deschidere acum să voteze un guvern. Asta nu înseamnă că odată ce voi fi investit în funcție nu voi veni în Parlament și nu le voi cere miniștrilor să vină în Parlament să stea de vorbă, conform responsabilităților instituționale, cu reprezentanții Parlamentului, pentru că ei sunt reprezentanții poporului. Am tot respectul pentru votanții partidelor din România și va fi timp de discuție odată ce guvernul va fi investit. Mă concentrez acum, nu mai e chiar atât de mult timp, mă concentrez pe formarea guvernului”, a răspuns Niculescu.

Luni, premierul desemnat le-a propus partidelor un acord politic pentru susținerea Guvernului timp de șase luni, însă negocierile nu au dus la un consens. PSD insistă asupra unei majorități alături de PNL și UDMR, în timp ce liberalii și USR resping o alianță cu social-democrații. Niculescu intenționează să prezinte joi, 15 octombrie, lista miniștrilor și programul de guvernare.

Citește și Negocieri contracronometru, cum va arăta Guvernul Niculescu. Surse: PSD își poate asuma guvernarea, cu voturile PNL și UDMR

Editor : M.I.

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