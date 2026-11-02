Premierul Luca Niculescu se întâlnește astăzi cu sindicatele, la ora 16:00. Acestea cer majorarea salariului minim cu 675 de lei. În același timp, șeful Executivului este așteptat în Parlament, la Ora Guvernului. Solicitarea a fost făcută de AUR, dar a trecut cu susținerea Partidului Social Democrat, pentru că doar voturile AUR nu erau suficiente.

La ora 16:00 este programată întâlnirea dintre Luca Niculescu și sindicate, în care se va discuta despre creșterea salariului minim. Sindicatele își doresc creșterea valorii de la 1 ianuarie cu 675 de lei brut, astfel salariul minim să ajungă la valoarea fixă de 5.000 de lei brut, potrivit jurnalistei Digi24 Amalia Dobre.

Discuțiile au loc după ce, săptămâna trecută, premierul a vorbit și cu patronatele, tot la Palatul Victoria. Părerile patronatelor sunt însă puțin diferite. Mediul de afaceri, de asemenea, cere ca această măsură a creșterii salariului minim să fie deocamdată amânată. Așadar, la ora 16:00 are loc această întâlnire, chiar dacă Luca Niculescu era așteptat și în Parlament, la Ora Guvernului, cerință adresată de cei de la AUR, pentru ca premierul să prezinte datele fiscale ale României, adică cifrele privind situația economică.

Sindicatele cer, de asemenea, pe lângă creșterea salariului minim, și noi negocieri privind legea salarizării. Reprezentanții sindicali au trimis, de asemenea, o scrisoare în care cer, pe lângă discuțiile cu Luca Niculescu, și discuții separate cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, dar și cu miniștrii social-democrați din Executiv.

Editor : Ș.R.