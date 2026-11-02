Live TV

Video Luca Niculescu, față în față cu sindicatele, care cer majorarea salariului minim. Acestea vor discuții separate și cu miniștrii PSD

Data publicării:
luca niculescu guvern 2
Premierul Luca Niculescu. Foto: gov.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul Luca Niculescu se întâlnește astăzi cu sindicatele, la ora 16:00. Acestea cer majorarea salariului minim cu 675 de lei. În același timp, șeful Executivului este așteptat în Parlament, la Ora Guvernului. Solicitarea a fost făcută de AUR, dar a trecut cu susținerea Partidului Social Democrat, pentru că doar voturile AUR nu erau suficiente.

La ora 16:00 este programată întâlnirea dintre Luca Niculescu și sindicate, în care se va discuta despre creșterea salariului minim. Sindicatele își doresc creșterea valorii de la 1 ianuarie cu 675 de lei brut, astfel salariul minim să ajungă la valoarea fixă de 5.000 de lei brut, potrivit jurnalistei Digi24 Amalia Dobre.

Discuțiile au loc după ce, săptămâna trecută, premierul a vorbit și cu patronatele, tot la Palatul Victoria. Părerile patronatelor sunt însă puțin diferite. Mediul de afaceri, de asemenea, cere ca această măsură a creșterii salariului minim să fie deocamdată amânată. Așadar, la ora 16:00 are loc această întâlnire, chiar dacă Luca Niculescu era așteptat și în Parlament, la Ora Guvernului, cerință adresată de cei de la AUR, pentru ca premierul să prezinte datele fiscale ale României, adică cifrele privind situația economică.

Sindicatele cer, de asemenea, pe lângă creșterea salariului minim, și noi negocieri privind legea salarizării. Reprezentanții sindicali au trimis, de asemenea, o scrisoare în care cer, pe lângă discuțiile cu Luca Niculescu, și discuții separate cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, dar și cu miniștrii social-democrați din Executiv.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1147848686
1
Criză în Polonia: ambasadorii din România și China au demisionat. Președintele se...
blana docuz
2
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis...
Calendar ortodox noiembrie. Foto Getty Images
3
Calendar ortodox noiembrie 2026: Când sunt marile sărbători cu cruce roșie și de la ce...
ID228894_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Florin Manole, despre majorarea salariilor demnitarilor: Pentru a aduce echitate în...
Cetățeni ruși
5
Orașul în care merg rușii care vor să descopere cum se trăiește dincolo de graniță: „Nu...
La două zile după schimbul de replici cu Daniel Pancu, Diana Șucu a revenit cu un mesaj puternic pe rețelele sociale
Digi Sport
La două zile după schimbul de replici cu Daniel Pancu, Diana Șucu a revenit cu un mesaj puternic pe rețelele sociale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ilie Bolojan.
Bolojan: Dacă Guvernul Niculescu va avea derapaje în administrarea țării, PNL le va taxa
petrisor peiu inquam george calin
AUR pregătește o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor pe tema deficitului bugetar. Petrișor Peiu: „Vrem să aflăm adevărul”
Luca Niculescu Guvern 2
Premierul Luca Niculescu nu merge în Parlament să prezinte situația deficitului bugetar cerută de AUR. Are întâlniri cu sindicatele
2026-10-20-2542
Cine conduce, de fapt, Guvernul? Valeriu Stoica: „Luca Niculescu e un mediator”. Ce soartă ar putea avea PSD până în 2028
ed
„Chiar ne separă râul Prut?” Piesă manifest Satoshi-Căpitănescu, după disputa de la Eurovision. Analiză despre unirea dintre români
Recomandările redacţiei
Ploaie torentiala si rafale puternice de vant
Ploi însemnate, vânt puternic, ninsori la munte: ANM a emis alerte...
Nicușor Dan
Nicușor Dan, mesaj de felicitare pentru Iliana Iotova: „Aștept cu...
trump alegeri intermediare
Deciziile-surpriză ale Washingtonului. Ce riscă Europa dacă își joacă...
Kyiv, Ukraine. 25th Nov, 2024. Person seen holding smartphone in hand displaying an air alert notification as air raid sirens ring out across Kyiv. Several Shahed drones were flying above the city at the time time of taking the picture. Credit: Andreas St
Alerte false de atac nuclear, chimic și lupte de stradă la Kiev...
Ultimele știri
Votul se decide la casa de marcat: cât costă viața în SUA, cu o zi înainte de alegeri
România traversează cea mai dificilă iarnă pentru sistemul energetic din ultimul deceniu. Ce poate reduce dependența de importuri
Anchetă la Poliția Bechet, după ce un agent de 25 de ani a fost găsit împușcat. Tânărul primise o armă, deși nu mai avea acest drept
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii favorizate până la finalul anului 2026. Pentru acești nativi viața se schimbă complet după ce se...
Cancan
Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather
Fanatik.ro
FIFA, decizie salvatoare pentru fotbalul românesc: „Suntem pe primul loc în lume!”
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
De ce îl urăște, de fapt, Walter Zenga pe Cristi Chivu. Ștefan Beldie dezvăluie motivele pentru care fostul...
Adevărul
De la presǎ la conducerea statului. Cine este Iliana Iotova, primul președinte femeie al Bulgariei
Digieconomic
Când trebuie declarați la ANAF banii obținuți din vânzări pe Vinted, OLX și alte platforme. Explicațiile unui...
Digi FM
"Am decis să sărbătoresc viața". Alina Pușcău, după ultima cură de chimioterapie: "A fost incredibil de greu"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: s-a dus să ceară un loc de muncă și a plecat cu o mașină de 3 milioane de euro! Ce a urmat e de...
Pro FM
Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani și a primit un cadou neobișnuit de la cei trei copii: "Mi-am dorit doar...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Privire enigmatică și siluetă de model. Soția lui Matthew McConaughey, apariție electrizantă într-o rochie...
Adevarul
Șantierul autostrăzii cu tuneluri din vestul României se apropie de final. Munții de pământ excavați au...
Newsweek
Sute de mii de pensionari NU vor lua bani în plus la pensie la indexare. Casa de Pensii confirmă
Digi FM
De ce se înmoaie murăturile în borcan. Greșelile care le strică textura și cum le păstrezi crocante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Frigul ar putea prelungi viața. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul temperaturilor scăzute asupra...
Digi Animal World
Reacția unui câine când celălalt patruped al familiei are o criză de epilepsie. Imaginile sunt virale: „Mi-au...
Film Now
Sylvester Stallone, distrus de cascadoriile pe care le-a făcut singur. A trecut prin 12 operații: „Mi-am rupt...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...