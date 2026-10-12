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Luca Niculescu ia în calcul un „guvern hibrid”. „Să existe un acord între partide că nu se lansează în excese în Parlament”

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Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Niculescu: Rolul meu nu este să fac aceste partide să se iubească 

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a declarat, în cadrul unui interviu pentru Antena 3 CNN, că „poți să ai un guvern hibrid, din care să facă parte unul dintre partide, două partide și câțiva tehnocrați, câțiva oameni care se pricep la treburile țării”. „Poți să ai un guvern tehnocrat în care ai numai tehnocrați, cu un acord între partide, în așa fel încât să existe câteva mize, cum ar fi adoptarea bugetului, că nu se lansează în excese în Parlament, care după aceea să ducă la dezechilibrarea țării”, a mai spus acesta. 

„Mi-ar plăcea să am o majoritate solidă, transparentă și cât mai multe partide care se angajează în acest guvern.  

Cel mai bine ar fi să ai un guvern care este susținut de această majoritate solidă. Nu este singura opțiune. Mai sunt și altele. 

PNL a spus-o prin vocea domnului Bolojan destul de clar. Noi continuăm discuțiile. Nu cred că aceasta este soluția care ar fi cea mai fezabilă, dar mai sunt și alte soluții. 

Poți să ai un guvern hibrid, din care să facă parte unul dintre partide, două partide și câțiva tehnocrați, câțiva oameni care se pricep la treburile țării. Poți să ai un guvern tehnocrat în care ai numai tehnocrați, cu un acord între partide, în așa fel încât să existe câteva mize, cum ar fi adoptarea bugetului, cum ar fi faptul că nu se lansează în excese în Parlament, care după aceea să ducă la dezechilibrarea țării. Deci există și aceste formule, sunt ceva mai fragile. Dar primul lucru la care trebuie să ne gândim este la crearea unui guvern. 

Noi depindem foarte mult de finanțările de pe piețele internaționale. Una este să ai o țară care ajunge la o soluție clară, transparentă, cu un prim-ministru, fie el tehnocrat, dar un om care este și el relativ cunoscut în cercurile internaționale”, a afirmat Luca Niculescu.

Niculescu: Rolul meu nu este să fac aceste partide să se iubească 

Premierul desemnat, Luca Niculescu, afirmă că rolul său nu este acela de a face partidele să se iubească, mai ales că între formaţiunile politice cu care negociază există „o doză mare de neîncredere”. 

„Rolul meu nu este să fac aceste partide să se iubească. Există o doză mare de neîncredere între ele şi, dacă ar fi existat soluţii simple, nu s-ar fi ajuns la mine. Adică, în mod normal, politica este făcută de politicieni, premierul unei ţări este, în general, în cele mai multe cazuri, un om politic, este dintr-un partid care are majoritate sau dintr-un partid de unde este desemnat de preşedinte. Deci, situaţia este una specială de s-a ajuns la desemnarea mea. În continuare sunt discuţii. Discut cu liderii politici la telefon în fiecare zi. Vor mai fi şi alte discuţii”, a afirmat Niculescu. 

El a subliniat că nu poate da detalii din discuţiile pe care le-a avut cu partidele, argumentând că „o negociere are gradul de confidenţialitate”. 

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat, luni seară, pe Facebook, că liberalii nu vor guverna din nou împreună cu PSD, „pentru că refuză să-i mintă pe români cu soluții care nu au cum să funcționeze”. 

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îi cere, printr-un mesaj publicat pe Facebook, lui Ilie Bolojan să participe „la construcția unui guvern responsabil”. „Aveți șansa să corectați problemele pe care tot dumneavoastră le-ați creat”, îi spune liderul social-democrat premierului interimar. Mesajul său vine după ce președintele PNL a transmis, tot pe Facebook, că liberalii nu vor face parte dintr-un guvern alături de PSD, după ce Grindeanu i-a tranmis luni, după ședința BPN a PSD: „Hai, Ilie, guvernează!”.

Premierul desemnat a avut luni o nouă rundă de negocieri cu partidele pentru susținerea guvernului. Luca Niculescu a discutat cu liderii USR, cu minoritățile naționale și cu parlamentarii neafiliați. În urma discuțiilor, a anunțat că are deja voturi pe care se poate baza și că înclină spre varianta unui cabinet format din miniștri politici. În plus, a anunțat că își dorește un acord politic pe 6 luni între principalele partide care să asigure rezolvarea urgențelor României. 

Editor : A.C.

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