Luca Niculescu ia în vizor salariile șefilor din companiile de stat: „E nevoie de intervenție. Unele venituri nu se justifică”

Premierul Luca Niculescu a declarat joi seară, la Antena 3 CNN, că Guvernul intenţionează să analizeze salariilor şefilor celor aproximativ 200 de agenţii şi companii de stat care au venituri peste 5.000 de euro lunar, iar, în unele cazuri, de 20.000 de euro.

„Evident că este una dintre priorităţi, evident că vom face ceva pentru că acum va trebui să facem şi diferenţiere între companii, dar sunt unele companii unde nu se justifică deloc aceste (venituri - n.r.). Sunt altele, mai ales cele listate pe bursă, unde concurenţa este directă cu mediul privat şi aici aş vrea să fiu foarte clar: când eşti în concurenţă cu mediul privat şi dacă tu vrei să ai o companie care este într-adevăr bine gestionată trebuie să oferi venituri care să semene cu cele din mediul privat, pentru că altfel îţi pleacă directorul, managerul care este bun, şi se duce în altă parte”, a afirmat premierul Luca Niculescu, potrivit News.ro.

El a admis că „în multe dintre cazurile” agenţiilor şi companiilor de stat este nevoie de „intervenţie” în ceea ce priveşte veniturile care ajung la mii de euro lunar, fără a fi justificate.



„Se poate face şi vom face”, a spus Luca Niculescu.





Editor : C.L.B.