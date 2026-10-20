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Luca Niculescu: Începând de mâine, intrăm direct în urgenţe. Rectificarea bugetară și siguranţa energetică, printre priorități

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Luca Niculescu.Foto: Inquam Photos / George Călin
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Premierul desemnat Luca Niculescu a susținut marți, în plenul Parlamentului pentru votul de învestitură, că România nu mai are timp de pierdut, arătând că în cele cinci luni de blocaj politic „lumea s-a schimbat accelerat, în timp ce la București discuțiile importante au stat pe loc”.

„România nu mai are timp de pierdut. Putem pune capăt astăzi unei perioade de mai bine de cinci luni de interimat, de blocaj politic. Peste cinci luni în care lumea în jurul nostru s-a schimbat accelerat, în timp ce la București discuțiile importante au stat pe loc. Românii au resimțit direct acest lucru: în facturi, șantiere oprite, nesiguranța de la locul de muncă și, mai ales, în viețile lor.

(..) Adevărata miză rămâne dacă România rămâne captivă în calcule electorale, de limitări și faimoasele linii roșii, sau dacă are forța să închidă această etapă, o etapă nefericită a vieții noastre politice, să-şi repornească economia, să acţioneze coerent într-un moment de vulnerabilitate politică, economică, socială şi geopolitică.

(..) Am acceptat acest mandat de prim-ministru independent pentru că România nu își mai poate permite o criză prelungită. Are nevoie de un Guvern care să gestioneze dificultățile prezentului și să pună în mișcare schimbările de care țara are nevoie pentru viitorul ei”.

Conform premierului desemnat, Executivul propus trebuie să redea cetățenilor încrederea în instituțiile statului prin rezultate, să reconstruiască încrederea partenerilor internaţionali în capacitatea României de a acţiona coerent şi responsabil şi să traseze direcţiile dezvoltării ţării pentru anii următori. 

„Responsabilitatea noastră nu este doar de a scoate România dintr-o criză politică. Este să nu pierdem, în încercarea de a rezolva problemele prezentului, şansa de a-i construi viitorul”, a mai spus acesta.

Premierul desemnat a transmis că vine cu un program de guvernare, cu o echipă și cu angajamentul de a lucra pentru câteva obiective clare. 

„Le spun românilor ce fel de guvern va fi acesta: Un guvern care aduce bani şi investiţii în ţară, un guvern care creează locuri de muncă, un guvern care va contribui la consolidarea Europei şi care îi va apăra pe români Pentru aceasta avem nevoie, înainte de toate, de o înţelegere corectă a situaţiei în care ne aflăm. România nu traversează doar o criză bugetară, traversează o criză a modelului său de dezvoltare”.

În opinia sa, consumul nu mai poate crește la nesfârșit pe seama împrumuturilor și importurilor, datoria publică nu poate substitui permanent productivitatea, iar fondurile europene nu pot compensa la infinit insuficiența investițiilor private.

Niculescu a susținut că nu poate promite recuperarea imediată a pierderilor acumulate, dar „avem obligația să îi protejăm pe cei mai vulnerabili și să construim condițiile prin care să fie refăcute veniturile reale. 

Pensiile vor fi indexate începând cu 2027, în limitele traiectoriei deficitului. Pensionarii cu pensii mici, familiile cu venituri reduse şi gospodăriile afectate de costul energiei vor beneficia de sprijin ţintit”.

„Guvernul va continua consolidarea finanţelor publice şi va respecta angajamentele de reducere a deficitului. (..) Vom pune accent pe eficiența cheltuielilor, colectarea fiscală, combaterea evaziunii, eliminarea privilegiilor. Statul își va reduce propriile cheltuieli și risipa din agențiile de stat înainte de a cere ceva în plus contribuabililor corecți”, a mai anunțat el.

Acesta a spus că, dacă va primi votul de învestitură, Guvernul său va intra direct în urgențe începând de mâine: „rectificarea bugetară fără creşterea deficitului, adoptarea bugetului pe 2027, siguranţa energetică pe perioada iernii şi închiderea fără pierderi a PNRR”.

El a mai adăugat că, în cazul în care va primi votul de învestitură, Guvernul său „va intra direct în urgențe începând de mâine”: rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pe anul viitor, siguranța energetică și închiderea fără pierderi a PNRR.

(..) Dăm un semnal de predictibilitate pentru mediul de afaceri. Păstrăm cota unică, eliminăm impozitul minim pe cifra de afaceri şi deschidem schemele de relansare pentru producţia în ţară. În agricultură, trebuie să producem mai multă valoare adăugată, prin dezvoltarea irigaţiilor, a capacităţilor de procesare şi a industriei agroalimentare. Pentru investitorii strategici, vom vorbi cu o singură voce: proiectele de peste 100 de milioane de euro vor avea coordonare directă de la nivelul Cancelariei premierului”.

Conform spuselor sale, o prioritate distinctă a Executivului va fi energia: „Ne propunem să reducem costul electricității pentru industriile strategice, prin contracte pe termen lung, instrumente europene de sprijin, investiţii în producţie şi stocare şi modernizarea reţelelor.  Nu vorbim despre preţuri stabilite artificial sau despre subvenţii permanente, ci despre o politică energetică în serviciul oamenilor şi al competitivităţii industriei româneşti. Propun partidelor parlamentare un pact energetic național pe 10 ani”.

Editor : A.M.G.

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