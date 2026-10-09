Luca Niculescu, interviu exclusiv la Digi24, astăzi, la ora 20:00

Premierul desemnat, Luca Niculescu, va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară, la ora 20:00, la Digi24. Este primul interviu de când a fost propus de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru.

Luca Niculescu va răspunde celor mai fierbinți întrebări ale momentului: cum ar putea arăta guvernul pe care îl pregătește: va fi unul politic sau unul tehnocrat? Cum au fost discuțiile cu principalele partide avute ieri? Se conturează o majoritate sau se preconizează un nou eșec? Care sunt liniile roșii ale PSD, PNL și UDMR? Va fi un guvern de sacrificiu sau unul care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028? Răspunsurile la toate aceste întrebări, în această seară, de la ora 20:00, în primul interviu pe care premierul desemnat, Luca Niculescu, îl va acorda lui Cosmin Prelipceanu, la Digi24.

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Editor : A.D.V.