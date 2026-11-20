Ministerul Dezvoltării a finalizat proiectul de act normativ care creează cadrul pentru comasarea voluntară a comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori, a anunțat joi premierul Luca Niculescu, la începutul ședinței de Guvern. Documentul va fi publicat în procedură de transparență decizională, iar peste 420 de comune ar urma să beneficieze de sprijin și stimulente. Premierul a mai anunțat constituirea unui comitet pentru reorganizarea administrației centrale și a companiilor de stat, pregătirea unor măsuri pentru aprovizionarea cu energie pe timpul iernii și prelungirea schemei de sprijin pentru industrie.

Premierul a prezentat proiectul Ministerului Dezvoltării drept primul pas concret al reformei administrative din ultimii 35 de ani. Comasarea comunelor va fi voluntară, iar proiectul urmează să intre în procedură de transparență decizională.

„Ministerul Dezvoltării a realizat deja actul normativ pentru comasarea voluntară a comunelor sub 1.500 de locuitori. Este primul pas concret pentru reforma administrativă a țării după 35 de ani. În baza acestui cadru, ce va fi publicat azi în procedură de transparență, peste 420 de comune vor beneficia de sprijin și stimulente pentru a fi primele care le vor oferi cetățenilor servicii mai bune, la costuri mai mici, respectând tradițiile, identitatea și istoria locală”, a declarat Luca Niculescu.

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Comitet pentru reorganizarea administrației centrale și a companiilor de stat

Guvernul constituie și Comitetul Interministerial pentru analiza, fundamentarea și coordonarea reformelor administrației centrale și ale companiilor de stat. În aceeași ședință urmează să fie aprobat calendarul acțiunilor.

Comitetul va fi prezidat de premier, iar lucrările vor fi coordonate împreună cu viceprim-ministrul Marian Neacșu.

„Constituim astăzi și Comitetul Interministerial pentru analiza, fundamentarea și coordonarea reformelor administrației centrale și companiilor de stat. Și aprobăm tot astăzi calendarul de acțiuni. Este un comitet pe care îl voi prezida, unde vom lucra împreună cu domnul viceprim-ministru Marian Neacșu, va oferi un calendar clar și măsuri concrete pentru comasarea și reorganizarea instituțiilor din administrația națională și a companiilor aflate în proprietatea statului”, a afirmat șeful Guvernului.

Niculescu le-a cerut miniștrilor să pregătească reformele și să evalueze impactul acestora asupra bugetului și populației, precum și modul în care va fi asigurată continuitatea serviciilor publice.

„Vă cer, stimați miniștri, dragi colegi, să parcurgeți rapid pașii pentru pregătirea reformelor, evaluarea impactului bugetar, a efectelor asupra oamenilor și a continuității serviciilor”, a transmis premierul.

Măsuri pentru aprovizionarea cu energie și gaze în timpul iernii

Premierul a anunțat că grupul de lucru coordonat de șeful Cancelariei funcționează începând de miercuri. Structura urmează să analizeze măsuri pentru protejarea populației și sprijinirea marilor consumatori industriali, precum și pentru asigurarea aprovizionării cu energie și gaze naturale în timpul iernii.

„Începând de ieri, funcționează un task force coordonat de șeful Cancelariei. În acest format vom analiza și stabili măsuri pe termen scurt, mediu și lung, pentru a sprijini cetățenii, pentru a-i sprijini și pe marii consumatori industriali, pentru a asigura aprovizionarea cu energie și gaze naturale pe timpul iernii. Securitatea energetică este una dintre prioritățile noastre”, a declarat acesta.

Termen prelungit pentru proiectele din schema destinată industriei

Guvernul a decis, la solicitarea a opt confederații patronale, să prelungească până la sfârșitul anului termenul pentru depunerea proiectelor în schema de sprijin pentru industrie gestionată de Ministerul Finanțelor.

„Tot azi, la solicitarea a patru confederații patronale, am decis să prelungim termenul de depunere a proiectelor în schema de susținere a industriei gestionată de Ministerul Finanțelor până la sfârșitul acestui an”, a precizat premierul.

În ședința de joi va fi prezentat și inventarul dosarelor europene prioritare și al obiectivelor României, document realizat de Ministerul Afacerilor Externe în calitate de coordonator al afacerilor europene.

Luca Niculescu a mai afirmat că, prin rectificarea bugetară, Guvernul a asigurat fonduri pentru plata pensiilor, serviciilor sociale, sănătății și a celorlalte servicii publice esențiale.

Editor : A.D.