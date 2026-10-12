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Luca Niculescu, mesaj pentru partide: „Timpul nu este nelimitat”. Ce variantă de guvern preferă premierul desemnat

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - LANSARE - STUDIU ECONOMIC OCDE - 12 MAR 2024
Luca Niculescu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Rectificarea bugetară, „urgența urgențelor”

Luca Niculescu a declarat luni, într-un interviu la Radio România Actualități, că preferă formarea unui guvern politic, pentru ca partidele să își asume responsabilitatea guvernării, însă are deja pregătită o listă de miniștri pentru varianta unui executiv tehnocrat. El a avertizat că timpul pentru negocieri este limitat și a anunțat că programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse joi. Niculescu a indicat rectificarea bugetară drept prima urgență a viitorului executiv.

Luca Niculescu a declarat, la Radio România Actualități, că negocierile pentru formarea viitorului guvern continuă, dar că nu poate dezvălui toate detaliile discuțiilor cu partidele. El a precizat că există formațiuni dispuse să susțină executivul, însă sprijinul politic depinde și de formula de guvernare care va fi aleasă.

„Nu o să intru în toate detaliile care au legătură cu negocieri, pentru că există și un grad de confidențialitate. Nu poți să spui totul public pentru că apoi îți limitezi unele manevre”, a declarat Niculescu. El a explicat că preferă un guvern politic, deoarece consideră că partidele care participă la guvernare trebuie să își asume direct responsabilitatea deciziilor.

„Preferința mea, nu vă ascund, este de a avea mai curând un guvern politic, pentru că există o responsabilitate mai mare și din partea partidelor care îl votează și care fac parte din acest guvern. Până la urmă, politica este făcută de oamenii politici, dar opțiunile sunt pe masă”, a afirmat acesta.

Niculescu a avertizat că negocierile nu pot continua la nesfârșit. „Adică putem lucra, putem discuta în continuare, dar, încă o dată, timpul nu este nelimitat”, a subliniat el.

În privința componenței viitorului executiv, Niculescu a precizat că are deja o listă de miniștri pentru varianta tehnocrată, în timp ce un guvern politic ar trebui să includă și propunerile partidelor.

„Dacă este vorba despre un guvern tehnocrat, am mâine lista de miniștri. Astăzi pot să spun că o am. Dacă este vorba despre un guvern politic, evident că trebuie să ții cont de propunerile partidelor”, a declarat el și a anunțat că programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse joi, după care vor urma audierile și votul în Parlament.

Rectificarea bugetară, „urgența urgențelor”

Întrebat care ar fi prima decizie pe care ar lua-o în calitate de prim-ministru, Luca Niculescu a indicat rectificarea bugetară, urmată de pregătirea bugetului pentru anul viitor.

„Rectificarea bugetară, aceasta este prima problemă. Este urgența urgențelor, pentru că fără ea sunt blocaje în funcționarea țării. Apoi, bugetul, care trebuie încheiat până la sfârșitul anului și trebuie să fie credibil”, a declarat el.

Niculescu a subliniat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline pentru a putea adopta măsuri privind protejarea puterii de cumpărare a populației și reducerea inegalităților dintre diferitele regiuni ale țării. El a arătat că aceste obiective necesită un mandat susținut de mai multe forțe politice.

Întrebat dacă deficitul bugetar poate fi redus fără noi majorări de taxe și impozite, Niculescu a indicat mai multe direcții de acțiune, fără să ofere un angajament explicit privind menținerea actualului nivel al fiscalității.

„Există multe piste sau mai multe piste prin care poate fi lucrat la deficitul bugetar. După cum am mai spus, o mai bună absorție a fondurilor europene și lucrăm la aceasta. Am avut discuții tot weekend-ul cu responsabilii din Ministerul Finanțelor și vreau să le mulțumesc pentru deschiderea lor. Există, cum ziceam, o mai bună colectare de care are nevoie România pentru că noi vorbim des despre tăieri de cheltuieli și evident că sunt zone în care lucrurile pot fi îmbunătățite, dar suntem țara din Europa cu cea mai redusă rată de colectare, adică statul român încasează cei mai mulți bani. Sunt bani care dispar, bani care nu se regăsesc în buzunarele statului și care ar putea să facă lucruri bune pentru cetățeni. Sunt banii noștri care nu se regăsesc în serviciile pe care ni le oferă statul. Acest lucru poate fi îmbunătățit, dar încă o dată avem nevoie de un guvern”, a transmis el.

În ceea ce privește reducerea cheltuielilor, Niculescu a spus că va putea identifica măsuri concrete după ce va avea la dispoziție toate datele bugetare. El consideră că pot fi făcute progrese în reforma companiilor de stat, dar a insistat că accentul ar trebui pus mai degrabă pe colectarea veniturilor, utilizarea fondurilor europene și atragerea investițiilor.

„S-au făcut reduceri, a fost redus deficitul, aș merge mai mult pe, cum spuneam, creșterea gradului de colectare, folosirea mai bună a finanțelor europene”, a explicat Niculescu. El a atras atenția că investițiile au scăzut semnificativ în acest an și că revenirea acestora depinde de încrederea investitorilor în România.

Referindu-se la solicitările mediului de afaceri privind stabilitatea regulilor fiscale, Niculescu a declarat că predictibilitatea este esențială pentru investitori și că viitorul program de guvernare va include măsuri în acest sens.

El a precizat că a discutat cu reprezentanții companiilor din mai multe țări, dar și cu cei ai firmelor românești, inclusiv în contextul activității sale legate de aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Am avut cu reprezentanții companiilor din multe țări și mai ales din România, spune, de când mă ocup de aderarea la OCDE. Într-adevăr, predictibilitatea este una dintre condiții de pe care trebuie să le îndeplinim pentru că este esențială ca cineva să-și facă planurile investiției într-o țară precum România. Vom avea acest tip de măsuri în programul de guvernare, dar pentru aceasta trebuie ca programul de guvernare să fie adoptat și guvernul să poată funcționa. Revin la această mantră cu guvernul care trebuie să fie votat și trebuie să avem un guvern cu putere de pline ca să putem face toate lucrurile bune pe care ni le-am propus pentru România”, a spus Luca Niculescu.

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Luca Niculescu a vorbit și despre necesitatea unei mai mari încrederi în potențialul României, afirmând că progresele realizate de țară în ultimele două decenii sunt adesea subestimate în dezbaterea publică internă.

„Cred că e bine dacă am avea mai multă încredere în noi. România este o țară care poate foarte mult, este o țară respectată, este o țară care, câteodată, și aici vorbesc cu titlul personal, câteodată când vezi ce se întâmplă, când ne asculti numai pe noi, românii, vorbind despre noi, ai impresia că situația este chiar mai rea decât este de fapt. Din afară, când vezi câte progrese a făcut România în ultimii 20 de ani de când am intrat în Uniunea Europeană, aceste progrese sunt extraordinare. Sigur, cum ziceam, există în continuare multe inegalități sociale și economice asupra cărora trebuie să lucrăm și trebuie să lucrăm foarte serios, trebuie să ne ocupăm foarte mult de educație. De exemplu, aceasta va fi una dintre prioritățile mandatului pe care îl voi avea, dar, da, mai multă încredere”, a declarat el.

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Editor : M.I.

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