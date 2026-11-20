Premierul Luca Niculescu a anunțat, vineri, în debutul ședinței de Guvern, că Ministerul Dezvoltării a elaborat un act normativ privind comasarea voluntară a comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori. Potrivit acestuia, peste 420 de comune ar urma să beneficieze de sprijin și stimulente pentru reorganizare. Șeful Executivului a anunțat și constituirea unui comitet interministerial care va coordona reformele administrației centrale și ale companiilor de stat.

Peste 420 de comune, vizate de măsurile pentru comasarea voluntară

Premierul Luca Niculescu a declarat, vineri, la începutul ședinței de Guvern, că Ministerul Dezvoltării a elaborat actul normativ privind comasarea voluntară a comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori. Documentul urmează să fie publicat în procedură de transparență decizională.

„Continuăm să lucrăm la reformele care să ofere oamenilor și mediului de afaceri un stat care să nu mai consume atâtea resurse. Ministerul Dezvoltării a realizat deja actul normativ pentru comasarea voluntară a comunelor sub 1500 de locuitori. Este primul pas concret pentru reforma administrativă a țării după 35 de ani”, a declarat Luca Niculescu.

Potrivit premierului, autoritățile locale care vor participa la acest proces vor putea beneficia de măsuri de sprijin.

„În baza acestui cadru, ce va fi publicat azi în procedură de transparență, peste 420 de comune vor beneficia de sprijin și stimulente pentru a fi primele care le vor oferi cetățenilor servicii mai bune, la costuri mai mici, respectând tradițiile, identitatea și istoria locală”, a explicat acesta.

Șeful Executivului i-a mulțumit ministrului Dezvoltării pentru activitatea desfășurată până în prezent, precizând că procesul de reformă va continua.

„Vreau să îi mulțumesc domnului ministru Stoica pentru toată munca de până acum, dar această muncă este doar primul pas. Va urma și mai multă în curând”, a adăugat premierul.

Guvernul înființează un comitet pentru reorganizarea instituțiilor și a companiilor de stat

Luca Niculescu a anunțat și constituirea unui comitet interministerial care va avea rolul de a analiza și coordona reformele administrației centrale și ale companiilor de stat.

„De asemenea, constituim astăzi și Comitetul Interministerial pentru analiza, fundamentarea și coordonarea reformelor administrației centrale și companiilor de stat și aprobăm tot astăzi calendarul de acțiuni”, a declarat premierul.

Acesta a precizat că va conduce personal comitetul, alături de viceprim-ministrul Marian Neacșu.

„Este un comitet pe care îl voi prezida, unde vom lucra împreună cu domnul viceprim-ministru Marian Neacșu. Va oferi un calendar clar și măsuri concrete pentru comasarea și reorganizarea instituțiilor din administrația națională și a companiilor aflate în proprietatea statului”, a explicat Luca Niculescu.

Premierul a mai anunțat prelungirea, până la sfârșitul acestui an, a termenului de depunere a proiectelor în cadrul schemei de susținere a industriei gestionate de Ministerul Finanțelor.

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Editor : Ș.A.