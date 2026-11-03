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Luca Niculescu: Nu aș avea emoții prea mari privind aprovizionarea cu energie şi cu gaz în această iarnă

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Gaze naturale pentru consum casnic. Imagine cu caracter ilustrativ Foto Eurostat
Gaze naturale pentru consum casnic. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Eurostat/
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Premierul Luca Niculescu a declarat marți seară, la TVR, că rezervele de gaz ale României pentru această iarnă sunt de aproape 90% din capacitatea de stocare. „În ceea ce priveşte securitatea aprovizionării cu energie şi cu gaz în această iarnă, nu aş avea emoţii prea mari”, afirmă premierul. 

„Dacă este vorba despre energie electrică, acolo există un mecanism de vouchere pe care îl vom prelungi pentru persoanele cele mai vulnerabile. Acum suntem pe cale să discutăm să vedem cât de mult ne putem duce cu aceste vouchere şi avem discuţii în fiecare zi atât cu ministrul Energiei, cât şi cu ministrul Finanţelor”, a afirmat Luca Niculescu, potrivit News.ro.

Pentru gazele naturale, tarife rămân reglementate până în luna martie a anului viitor.

„Rezervele de gaz ale României sunt, în clipa de faţă, aproape de 90%. Sper că avem veşti bune în curând în ceea ce priveşte centrala de la Mintia, centrala de la Cernavodă sper ca în următoarele zile iar să avem veşti bune. În ceea ce priveşte securitatea aprovizionării cu energie şi cu gaz în această iarnă, nu aş avea emoţii prea mari”, a adăugat prim-ministrul.

Editor : C.L.B.

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