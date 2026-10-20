Premierul Luca Niculescu reafirmă, după învestirea Guvernului pe care îl conduce, că România trebuie să se încadreze în ţinta de deficit bugetar asumată. El evită să dea cifre legate de indexarea pensiilor şi să spună dacă Executivul ia în calcul introducerea de noi taxe. „Vom face tot ce putem pentru ca cei mai vulnerabili, în orice caz, să fie protejaţi”, a spus el.

Luca Niculescu a vorbit, marţi seară, după prima şedinţă de guvern pe care a condus-o, despre ţinta de deficit bugetar, arătând că România trebuie să se încadreze în ceea ce şi-a asumat în relaţia cu forurile internaţionale.

„Deficitul este ceva în care trebuie să ne încadrăm, face parte din acordurile internaţionale la care participăm, angajamentele pe care ni le-am asumat şi ştiţi cât de fragilă este linia pe care ne aflăm, am trecut de trei agenţii de rating cu bine, dar foarte la limită la mijlocul acestui an, avem vizita lor din nou la începutul anului viitor”, a afirmat Luca Niculescu.



Totodată, întrebat dacă indexarea pensiilor reprezintă o decizie fermă a Guvernului şi care este procentul cu care pensiile vor fi majorate, premierul a subiniat că nu doreşte să discute despre cifre înainte de a vedea care este situaţia macro-economică.



„În ceea ce priveşte cifre exacte, sincer, vi le pot da după ce vedem ceva mai bine cum stăm cu încheierea acestui an din punct de veder fiscal-bugetar”, a răspuns noul prim-ministru.



El a evitat să spună dacă se angajează că nu va introduce taxe noi.

„În momentul de faţă răspunsul este acelaşi: vedem cum stăm cu cifrele fiscal-bugetare până la finalul anului. Evident că nu este dorinţa nimănui de a introduce taxe noi şi vom face tot ce putem pentru ca cei mai vulnerabili, în orice caz, să fie protejaţi”, a mai afirmat Luca Niculescu.

Prim-ministrul a vorbit şi despre măsurile sociale pe care PSD le-a promis, arătând că Guvernul va face ”tot ce poate pentru a găsi resurse în spaţiul fiscal-bugetar de care dispune” şi invocând, în acest context, o colectare mai bună, speranţa unei creşteri economice, majorarea nivelului investiţiilor şi fondurile europene.

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Editor : C.L.B.