Premierul Luca Niculescu participă, miercuri, la preluarea mandatelor de către mai mulţi miniştri. El se va deplasa la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, la Ministerul Afacerilor Externe, la Ministerul Educaţiei, dar şi la Ministerul Apărării şi Ministerul Culturii.

Niculescu: PNRR trebuie închis rapid. S-a vorbit de aproape 3 miliarde de euro care ar putea intra în economie

ACTUALIZARE 09:40 La plecarea de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Luca Niculescu a declarat:

„Am început în această dimineață să particip la o serie de sesiuni de predare-primire a mandatelor. Primul este MIPE, acest minister foarte important, pentru că banii europeni reprezintă o gură mare de oxigen pentru economia României. I-am mulțumit domnului Dragoș Pîslaru pentru ce a făcut, chiar și în această perioadă în care Guvernul a fost interimar și a reușit să încheie cu succes câteva jaloane importante. I-am urat mult succes lui Mihai Ghigiu, care este un ministru tânăr, dinamic și animat de multă ambiție pentru a lucra în acest sens.

Avem multe priorități, dar aș spune trei dintre ele. În primul rând, PNRR-ul este urgența urgențelor, trebuie închis foarte rapid până la sfârșitul acestui an. Trebuie să știm câți bani mai luăm. Cifrele pe care le-am ascultat în această dimineață îmi dau un optimism rezonabil. Se vorbește de aproximativ 3 miliarde de euro care ar putea să intre în economia României.

În egală măsură, fondurile de coeziune, pe care autoritățile române se vor concentra încă și mai mult, după ce închidem cu PNRR. În momentul de față suntem în top 10, dacă nu mă înșel, al țărilor care au reușit să atragă bani europeni din fondurile de coeziune pe actualul exercițiu bugetar și, de asemenea, foarte important, viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, unde discuțiile sunt în curs.

Este unul dintre motoarele economiei României acest segment al fondurilor europene și sper să reușim să profităm cât mai bine de el, pentru că economia României are nevoie, pentru că oamenii au nevoie, pentru că România se dezvoltă. După cum a arătat până acum, România se dezvoltă și grație fondurilor europene.

Pe pilonul doi de pensii, răspunsul este foarte clar: Nimeni nu se atinge de pilonul doi de pensii. Sunt aproximativ 12% din PIB. Sunt economiile a milioane de români acolo. Unul dintre cuvintele de ordine pe care România trebuie să le aibă este predictibilitate. Pilonul doi există și va exista exact așa cum este”.

Știrea inițială:

Potrivit programului oficial anunţat de Guvern, premierul Luca Niculescu are, miercuri, următoarea agendă:

Ora 09:00 - Participare la preluarea mandatului de către noul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Ora 09:40 - Participare la preluarea mandatului de către noul ministru al Afacerilor Externe

Ora 10:15 - Participare la preluarea mandatului de către noul ministru al Educaţiei şi Cercetării

Ora 11:00 - Participare la preluarea mandatului de către noul ministru al Apărării Naţionale

Ora 11:45 - Participare la preluarea mandatului de către noul ministru al Culturii

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Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD) preia funcţia de ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene de la Dragoş Pîslaru (PNL).

„A fost o perioadă intensă, care a cerut promptitudine, echilibru şi decizii deloc uşoare, dar în care am încercat să păstrez mereu atenţia îndreptată către oameni”, a scris, marţi, pe Facebook, Pîslaru, care a îndeplinit şi funcţia de ministru interimar al Muncii, după retragerea social-democraţilor din Guvernul Bolojan.

Sebastian-Dănuţ Neculăescu, unul dintre independenţii politic din Guvernul Niculescu, va prelua mandatul de ministru de Externe de la Oana Ţoiu (USR).

„A fost o onoare să-mi pot servi ţara, alături de oameni buni, în vremuri grele. Vă mulţumesc!”, a scris, marţi, Ţoiu, pe Facebook, după învestirea Guvernului Niculescu.

Valentin-Sorin Costreie, fost consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, va prelua mandatul de ministru al Educaţiei de la Mihai Dimian.

„A fost o perioadă dificilă, atât pentru dumneavoastră, cât şi pentru mine. Vă mulţumesc pentru muncă, răbdare, sprijin, dar şi pentru propunerile şi observaţiile care m-au ajutat să găsesc soluţii mai bune pentru provocările cu care m-am confruntat. Am pus în această responsabilitate tot ceea ce am ştiut şi am putut, cu bună-credinţă şi cu gândul la viitorul copiilor noştri. Mandatul se încheie. Implicarea mea în educaţie şi cercetare continuă”, transmitea Dimian, după învestirea noului Guvern.

Social-democratul Ştefan-Radu Oprea va prelua mandatul de la ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă (USR).

Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan va prelua mandatul de ministru al Culturii de la Demeter András István.

„Pasăm o ştafetă pe care am purtat-o pe un drum când lin, când accidentat. Mai mult accidentat decât lin. Dar... am dus-o. Fără s-o scăpăm din mână. Vă mulţumesc, tuturor, pentru plasa de siguranţă oferită şi pentru încredere! Vă doresc, tuturor, un drum mai uşor în continuare şi o traiectorie mult mai simplă”, scria, marţi, pe Facebook, Demeter András István.

Fără participarea premierului, de la ora 09.00, la sediul MAI are loc ceremonia de predare - primire a mandatului de ministru al Afacerilor Interne. Marian Neacşu (PSD) va prelua mandatul de la Cătălin Predoiu (PNL).

La final cei doi miniştri vor face declaraţii de presă.

De la ora 12.00, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care va prelua mandatul de la Cseke Attila, va susţine o conferinţă de presă la sediul Ministerului Sănătăţii pe tema situaţiei financiare a sistemului de Sănătate.

Guvernul Luca Niculescu a primit, marţi, votul de învestitură din partea Parlamentului, cu 280 de voturi „pentru”.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat, marţi, decretul privind numirea Guvernului României, în următoarea componenţă:

Luca-Alexandru Niculescu - prim-ministru;

Marian Neacşu - viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne;

Ştefan-Ovidiu Popa - ministrul transporturilor şi infrastructurii;

Alexandru Nazare - ministrul finanţelor;

Sebastian-Dănuţ Neculăescu - ministrul afacerilor externe;

Radu Marinescu - ministrul justiţiei;

Ştefan-Radu Oprea - ministrul apărării naţionale;

Daniel-Cătălin Zamfir - ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului;

Costinel-Bogdan Dumitru - ministru delegat pentru digitalizare şi inteligenţă artificială;

Dumitru Chisăliţă - ministrul energiei;

Florin-Ionuţ Barbu - ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;

Natalia-Elena Intotero - ministrul mediului, apelor şi pădurilor;

Marcel-Alexandru Stoica - ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei;

Alexandru-Mihai Ghigiu - ministrul investiţiilor şi proiectelor europene;

Petre-Florin Manole - ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale;

Alexandru-Florin Rogobete - ministrul sănătăţii;

Valentin-Sorin Costreie - ministrul educaţiei şi cercetării;

Sorin-Gabriel Ionescu - ministru delegat pentru învăţământ preuniversitar;

Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan - ministrul culturii.

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Editor : A.C.