Luca Niculescu, premierul desemnat, continuă luni întâlnirile pentru conturarea unei majorităţi. Discuții cu USR şi cu minorităţile

Premierul desemnat, Luca Niculescu, va continua, luni, seria discuţiilor pentru conturarea unei majorităţi. Va discuta cu reprezentanţii USR la sediul partidului şi cu minorităţile la Parlament.

Echipa premierului desemnat, Luca Niculescu, a anunţat, joi, că acesta are întâlniri confirmate pentru ziua de luni cu USR şi Grupul minorităţilor.

Potrivit programului, de la ora 12:00 va discuta cu Uniunea Salvaţi România (USR), la sediul partidului, iar de la ora 14:00 cu Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, la Palatul Parlamentului.

„Calendarul va fi completat în cel mai scurt timp, în funcţie de confirmări”, a precizat echipa premierului desemnat.

Joi la prânz, Luca Niculescu a discutat deja cu PSD şi urmează să discute cu reprezentanţii PNL şi UDMR.

După discuţia cu PSD, Luca Niculescu a transmis, joi, că priorităţile sale sunt rectificarea bugetară, un buget pe 2027 până la finalul acestui an şi respectarea angajamentelor privind traiectoria fiscală, o mai bună colectare.

În plus, el a precizat că este prea devreme să spună dacă va prezenta Parlamentului un guvern tehnocrat sau unul politic, el arătând că va prezenta un guvern competent, în care cei care se vor regăsi în el să aibă şi competenţele să ocupe acele funcţii.

Editor : S.S.