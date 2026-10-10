Live TV

Luca Niculescu, premierul desemnat, mesaj la prima oră: „Există soluții, chiar dacă nu sunt întotdeauna ușor de găsit”

Data publicării:
jds prelipceanu niculescu
Cosmin Prelipceanu și Luca Niculescu în studioul emisiunii Jurnalul de Seară. Foto: Captură Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat de Nicușor Dan, a postat, sâmbătă dimineață, un mesaj pe rețelele sociale în care a explicat că România trece printr-un moment important: încercarea de a construi un guvern stabil, ancorat în direcția europeană și euratlantică, care să fie capabil să ia deciziile de care țara are nevoie.

Luca Niculescu a fost invitat la Digi24, vineri seară, unde a vorbit despre prioritățile pe care și le propune, începând cu rectificarea bugetară urgentă, pentru evitarea blocajelor. Premierul desemnat a comentat și discuțiile cu partidele și a prezentat principalele direcții de guvernare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Există soluții, chiar dacă nu sunt întotdeauna ușor de găsit. Important este să punem ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart”, a afirmat Luca Niculescu, în postarea pe Facebook.

Acesta a subliniat și măsurile care ar putea fi luate, pe care bugetul să le susțină cu adevărat.

„Am vorbit despre oameni. Despre posibilitatea unei indexări prudente a pensiilor, pe care bugetul să o poată susține cu adevărat. Și despre necesitatea unei legi a salarizării în sectorul public care să fie echitabilă.

Am vorbit și despre nevoia de a reduce inegalitățile. Țara noastră a făcut progrese economice remarcabile în ultimele decenii, dar beneficiile dezvoltării nu ajung în mod egal la toți românii. Nu putem avea o țară în care unii se bucură de prosperitate, iar alții trăiesc de la o zi la alta”, a mai transmis Niculescu în mesajul matinal.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dr. viorica radoi
1
Analiza din sânge care poate identifica tumorile
Rockwell B-1B Lancer 86-0129 takes off from RAF Fairford, UK, in support of Operation Epic Fury. Credit JTW Aviation Images / Alamy.
2
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție...
2026-10-08-4416
3
Luca Niculescu anunță că a găsit un punct comun după negocierile cu PSD, PNL și UDMR. Ce...
Ludovic Orban.
4
Ludovic Orban, despre desemnarea lui Luca Niculescu: „Este premierul nimănui, scos de...
kelemen hunor inquam
5
Kelemen Hunor: Anticipatele nu schimbă absolut nimic în bine. În jurul partidului AUR se...
Ținuta care a făcut înconjurul lumii a fost interzisă! ”Trebuie să ai mare curaj să porți așa ceva”
Digi Sport
Ținuta care a făcut înconjurul lumii a fost interzisă! ”Trebuie să ai mare curaj să porți așa ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Grindeanu, un nouă replică pentru Bolojan: „Blocajul din economie și lipsurile nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie”
2026-10-08-4831
Cum răspunde Luca Niculescu, întrebat dacă își va depune mandatul înainte de votul în Parlament
jds prelipceanu niculescu
Ce carte i-a plăcut cel mai mult anul acesta lui Luca Niculescu: „Se citește ca un roman polițist”
Morocco Renault Sandero
Luca Niculescu: „România nu își poate permite să piardă Dacia. E o situație complexă, dar voi face tot ce ține de mine”
BUCURESTI - PRESEDINTE - DESEMNARE -PRIM-MINISTRU - 5 OCT 2026
Luca Niculescu dezvăluie cum l-a convins Nicușor Dan să accepte funcția de premier
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure...
Imagine cu Dicţionarul Ortografic, Ortoepic şi Morfologic al Limbii Române.
„Supat”, „colivăreasă” și „vamaioți”, cuvintele din DOOM3 care...
ciuma
„Nici grozav, nici groaznic”. De ce nimeni nu are încredere în Rusia...
Japan's Princess Aiko visits special concert in Tokyo
Cel mai popular membru al familiei regale japoneze: apare pe...
Ultimele știri
Fost ambasador al SUA, despre acordul lui Donald Trump cu Vladimir Putin privind motorina rusească: „O decizie extrem de nechibzuită”
Mesaje Ro-Alert în nordul județului Tulcea azi-noapte: au fost detectate ținte aeriene în apropierea graniței cu România, F-18 ridicate
Alimentul consumat de secole, care conține fibre și compuși antioxidanți. Poate fi transformat în făină sau „cafea” fără cofeină
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pur și simplu wow! Catherine Zeta-Jones, ca o puștoaică în New York, în colanți din piele și pantofi cu...
Cancan
Manelista Roxana, regină pe yachtul milionarului TINMAR care a dus-o acasă cu avion privat!
Fanatik.ro
Sfat pentru Gigi Becali: „FCSB și-a meritat soarta! Fratele meu, Gigione, să mai lase fotbalul și să-și vadă...
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
Dan Petrescu, în locul lui Gică Hagi la echipa naţională? “Avem nevoie de rezultate, nu de discursuri! Dacă...
Adevărul
De ce se oferă PSD să voteze un guvern PNL-UDMR din care nu face parte. Strategia lui Grindeanu, explicată de...
Playtech
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul...
Digi FM
Probleme pentru Adriana Iliescu, femeia care a devenit mamă la 66 de ani. Se judecă de peste 20 de ani cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima reacție tranșantă, după ce Mircea Sandu i-a găsit înlocuitor lui Răzvan Burleanu
Pro FM
Un rol celebru, o dependență dezastruoasă, Demi Moore și Madonna. Povestea din culisele Hollywoodului...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tommy Lee Jones, prima apariție pe covorul roșu la mai bine de nouă luni de la moartea fiicei sale. Ethan...
Adevarul
Polițiștii din Satu Mare au o nouă misiune: să cântărească lemnele de foc pentru încălzirea sediilor. Val de...
Newsweek
Este justificat impozitul pe venit la pensie? Avocat: Pensia contributivă ar trebui tratată ca drept câștigat
Digi FM
Prăjitură cu mere și scorțișoară. Rețeta simplă, pufoasă și aromată, perfectă pentru zilele reci
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mormântul lui Tutankhamon ar putea ascunde un secret vechi de peste 3.300 de ani. Descoperirea care ar putea...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Joe Manganiello rupe tăcerea despre anii cu Sofia Vergara: "Eram din ce în ce mai bolnav". Ce acuzații îi...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”