Luca Niculescu, premierul desemnat, mesaj la prima oră: „Există soluții, chiar dacă nu sunt întotdeauna ușor de găsit”

Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat de Nicușor Dan, a postat, sâmbătă dimineață, un mesaj pe rețelele sociale în care a explicat că România trece printr-un moment important: încercarea de a construi un guvern stabil, ancorat în direcția europeană și euratlantică, care să fie capabil să ia deciziile de care țara are nevoie.

Luca Niculescu a fost invitat la Digi24, vineri seară, unde a vorbit despre prioritățile pe care și le propune, începând cu rectificarea bugetară urgentă, pentru evitarea blocajelor. Premierul desemnat a comentat și discuțiile cu partidele și a prezentat principalele direcții de guvernare.

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„Există soluții, chiar dacă nu sunt întotdeauna ușor de găsit. Important este să punem ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart”, a afirmat Luca Niculescu, în postarea pe Facebook.

Acesta a subliniat și măsurile care ar putea fi luate, pe care bugetul să le susțină cu adevărat.

„Am vorbit despre oameni. Despre posibilitatea unei indexări prudente a pensiilor, pe care bugetul să o poată susține cu adevărat. Și despre necesitatea unei legi a salarizării în sectorul public care să fie echitabilă.

Am vorbit și despre nevoia de a reduce inegalitățile. Țara noastră a făcut progrese economice remarcabile în ultimele decenii, dar beneficiile dezvoltării nu ajung în mod egal la toți românii. Nu putem avea o țară în care unii se bucură de prosperitate, iar alții trăiesc de la o zi la alta”, a mai transmis Niculescu în mesajul matinal.

Editor : Ș.R.