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Luca Niculescu, propunerea de ministru de Externe în Guvernul Tomac

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Foto: Profimedia Images

Actual secretar de stat în Ministerul de Externe, Luca Niculescu reprezintă propunerea de ministru de Externe făcută de premierul desemnat, Eugen Tomac. După mai bine de 20 de ani de carieră în domeniul jurnalismului, Luca Niculescu a făcut pasul spre diplomaţie în urmă cu 10 ani, când a fost numit ambasador al României la Paris. Misiunea lui la şefia Externelor ar fi finalizarea procesului de accedere la OECD.

Născut la 25 aprilie 1971, la Bucureşti, Luca Niculescu a absolvit Facultatea de Jurnalism din Bucureşti, în 1995, şi este, din 1996, deţinătorul unui master la Centrul Universitar pentru Jurnalism din Strasbourg. Provine dintr-o familie înstărită de comercianţi interbelici cu legături politice în Partidul Naţional Liberal. Străbunicul lui Luca Niculescu, Jean Niculescu, a fost membru al PNL, deputat şi senator, ministru al Comerţului chiar, pentru o perioadă scurtă, într-unul dintre guvernele Averescu din timpul Primului Război Mondial. Era foarte apropiat de familia Brătianu şi cu o adevărată admiraţie faţă de Vintilă Brătianu, după cum spuneau cei care l-au cunoscut. Informaţiile au fost făcute publice chiar de Luca Niculescu în revista Historia, scrie News.ro.

Timp de peste două decenii, Luca Niculescu a fost una dintre cele mai respectate voci din mass-media. A ocupat funcţia de redactor-şef la RFI România şi a moderat emisiuni de analiză politică şi economică, la Money Channel, Digi24 sau TVR. Expertiza sa în relaţii internaţionale a fost valorificată şi în presa scrisă, prin rubrica săptămânală din Dilema Veche, dar şi prin rolul de corespondent permanent pentru instituţii media franceze de prestigiu, cum ar fi Libération, France Info şi TV5. Recunoaşterea profesională a culminat în 2010, când a fost desemnat Jurnalistul European al Anului.

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În anul 2016, Niculescu a făcut pasul către diplomaţia de vârf, fiind numit Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Franţa, Principatul Monaco şi Principatul Andorra. În timpul mandatului său la Paris, a gestionat relaţii complexe cu organizaţii precum OCDE şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei. Din septembrie 2022, ocupă funcţia de Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, având rolul strategic de Coordonator Naţional pentru aderarea României la OCDE, proiect considerat esenţial pentru integrarea ţării.

A primit mai multe distincţii, printre care Legiunea de Onoare în grad de Comandor (2023), oferită de Franţa sau Crucea Regală a României (2022), acordată de Casa Regală.

Conform declaraţiei de avere depuse ca ambasador, Luca Niculescu deţinea 3/16 din două terenuri forestiere de câte 12 hectare amplasate în comuna Baloteşti (judeţul Ilfov), dobândite cu titlul de moştenire de familie. Mai deţinea 3 apartamente (două integral şi unul 1/4, ca parte a unei moşteniri de familie) şi o casă de vacanţă situată în judeţul Dâmboviţa.

Editor : Sebastian Eduard

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