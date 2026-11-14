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Luca Niculescu, reacție după victoria României în procesul Roșia Montană: „Statul român are capacitatea să își apere interesele”

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Luca Niculescu, premierul României Foto: Facebook / Luca Niculescu
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Premierul Luca Niculescu a reacționat după decizia definitivă în arbitrajul internațional privind proiectul Roșia Montană, prin care România a fost scutită de plata despăgubirilor de 6,5 miliarde de dolari solicitate de compania Gabriel Resources. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a descris rezultatul drept „o victorie importantă”, care arată că „statul român are capacitatea să își apere interesele, resursele naționale și banii publici, respectând în același timp angajamentele față de investitorii de bună-credință”.

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„România a câştigat definitiv litigiul internaţional privind proiectul minier de la Roşia Montană, în care compania reclamantă solicitase despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari. Este o victorie importantă pentru România, care arată că statul român are capacitatea să îşi apere interesele, resursele naţionale şi banii publici, respectând în acelaşi timp angajamentele faţă de investitorii de bună-credinţă”, a transmis premierul Luca Niculescu.

Totodată, șeful Executivului a precizat că victoria României este o veste bună și pentru protejarea mediului și a patrimoniului cultural de la Roșia Montană.

Premierul le-a mulțumit avocaților și reprezentanților Ministerului Finanțelor care au contribuit la obținerea acestui rezultat.

„În acești 11 ani s-au schimbat guverne, miniștri și conduceri de instituții. Dar munca acestor profesioniști a continuat, cu seriozitate, răbdare și perseverență. Este un exemplu despre cât de mult contează competența, continuitatea și responsabilitatea în apărarea intereselor României”, a mai afirmat Luca Niculescu.

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Editor : A.P.

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