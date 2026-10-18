Luca Niculescu s-a întâlnit cu miniștrii propuși la Vila Lac

Premierul desemnat Luca Niculescu are o discuție cu o parte dintre miniștrii propuși. Întâlnirea are loc la Vila Lac. Tot astăzi urmează să fie semnat și acordul cu președintele PNL, Ilie Bolojan. PNL a decis ieri că va vota cabinetul Niculescu, dar după acest vot va trece în opoziție.

Hotărârea vine și cu un ultimatum pentru liberalii care ocupă funcții în structurile guvernamentale, în agenții sau în companii de stat: trebuie să demisioneze, iar dacă refuză riscă să fie excluși din partid.

Potrivit informațiilor Digi24, premierul desemnat este la o întâlnire cu miniștrii cabinetului său pentru a discuta despre programul de guvernare. Niculescu nu a avut foarte multe de spus în privința componentei acestui cabinet, așa că acum are ocazia să-și cunoască mai bine echipa de miniștri, chiar dacă cu majoritatea au colaborat cel mai probabil deja pe proiecte legate de OECD, și să discute și programul de guvernare care urmează să fie votat de parlament.

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au decis, în şedinţa de joi seară, că audierile candidaţilor propuşi în Guvernul Luca Niculescu vor avea loc luni şi marţi, iar marţi, la ora 14.00, va avea loc şedinta comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru acordarea votului de încredere.

Guvernul Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru învestire. În cazul în care guvernul nu trece de votul Parlamentului, preşedintele Nicuşor Dan nu excude dizolvarea Parlamentului şi declanşarea de alegeri anticipate.

Editor : M.B.