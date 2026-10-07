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Luca Niculescu se întâlnește joi cu partidele pentru stabilirea programului de guvernare. Programul consultărilor

Data publicării:
2026-10-05-3845
Luca Niculescu a făcut primele declarații după ce a fost desemnat premier. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Premierul desemnat Luca Niculescu se va întâlni joi cu partidele parlamentare pentru discuții privind programul de guvernare și sprijinul pe care l-ar putea obține în Parlament. Luca Niculescu va merge la sediul fiecărui partid.

Luca Niculescu se va întâlni cu partidele parlamentare joi, începând cu ora 11:00, în cadrul consultărilor pentru formarea Guvernului și stabilirea programului de guvernare, potrivit unei informări de presă transmise miercuri.

Programul întâlnirilor a fost stabilit pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor politice, potrivit sursei citate.

  • 11:00 – Partidul Social Democrat (PSD)
  • 13:00 – Partidul Național Liberal (PNL)
  • 15:30 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

Întâlnirile au loc la sediile partidelor.

Calendarul consultărilor cu celelalte partide parlamentare va fi comunicat ulterior.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a anunțat miercuri pe rețelele sociale că lucrează la programul de guvernare.

Diplomatul susține că va ține cont de sugestiile primite de la partide, dar va prioritiza continuitatea și nevoile românilor. 

„Zilele acestea elaborăm programul de guvernare și mă pregătesc de consultările cu partidele parlamentare. Se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume. Este firesc. Dar, dincolo de ele, ceea ce caut sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România. Pornesc de la următoarea întrebare: ce așteaptă oamenii de la un guvern? Vor să știe că banii lor sunt cheltuiți cu rost și corect, că pot face față prețurilor și că statul este acolo când au nevoie de el. Mai ales acum, când vine iarna, iar facturile nu așteaptă calendarul politic. Printre preocupările principale se află creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri. Și trebuie să găsim răspunsuri la problema prețurilor la energie. Grija față de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public și atenție la felul în care este cheltuit. Un stat care își respectă cetățenii începe prin a le respecta banii. Cred că România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero. Trebuie să păstrăm ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează. Voi ține cont de ceea ce îmi vor spune partidele în aceste zile. Au priorități diferite și este firesc să fie așa. Rolul meu este să le unesc într-un program realist. Voi prezenta public rezultatul acestor discuții”, a scris Luca Niculescu pe rețelele sociale.

Editor : B.P.

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