Luca Niculescu și-a ales purtătorul de cuvânt. Dan Cărbunaru a mai deținut funcția și în perioada Guvernului Nicolae Ciucă

Premierul Luca Niculescu l-a numit pe Dan Cărbunaru în funcţia de purtător de cuvânt al Guvernului. Acesta a mai deţinut funcţia de purtător de cuvânt al Executivului în perioada Guvernului Nicolae Ciucă.

Decizia urmează să fie publicată vineri în Monitorul Oficial, potrivit unei informări a Executivului.

El este jurnalist cu o experiență profesională de peste 20 de ani în afaceri europene, politică internă și relații transatlantice.

A lucrat la principalele agenții de presă din România, iar ulterior a devenit gazda emisiunii de televiziune „Calea Europeană”, un talkshow despre afaceri europene.

În 2007 și-a extins aria de expertiză ca director al Departamentului de Comunicare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În această funcție a organizat prima Conferință de Comunicare în domeniul afacerilor interne la nivel european, o inițiativă susținută și apreciată de EUROPOL și de Ambasada Marii Britanii în România.

Din 2009 și-a dedicat eforturile propriului proiect media, CaleaEuropeană.ro, o publicație consacrată afacerilor europene, relațiilor transatlantice și rolului României în Europa și în lume. Astăzi, CaleaEuropeană.ro este cea mai mare comunitate media de afaceri europene și transatlantice din România și una dintre cele mai mari din Europa.

Editor : A.R.