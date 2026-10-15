Luca Niculescu urmează să depună în Parlament programul de guvernare şi lista viitorilor miniştri. Când vor avea loc audierile și votul

Premierul desemnat Luca Niculescu ar urma să depună joi, la Parlament, programul de guvernare şi lista cu membrii viitorului Guvern. Audierile miniștrilor propuși ar urma să fie făcute luni, iar marți – să fie dat votul în plenul Parlamentului.

După depunerea listei și a programului de guvernare, conducerea Parlamentului va stabili calendarul privind audierile miniștrilor în comisiile de specialitate și, mai apoi, ședința reunită pentru vot.

Potrivit informațiilor Digi24, audierile miniștrilor ar urma să aibă loc lunea viitoare, pe 19 octombrie, iar o zi mai târziu, marți, 20 octombrie, să aibă loc votul de învestitură.

Partidul Social Democrat a decis, miercuri seara, intrarea la guvernare.

„Consiliul Politic al PSD a analizat astăzi situaţia critică în care a ajuns România în ultimele luni şi soluţiile pe care ni le-a propus prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, prin programul de guvernare. Am plecat de la un adevăr pe care toate partidele parlamentare responsabile l-au susţinut în aceste zile, şi anume salvarea economiei trebuie să primeze în faţa politicii. De aceea, România are nevoie urgent de un guvern funcţional. România are urgenţe economice vitale, de la asigurarea banilor în sănătate până la plata pensiilor şi a salariilor. Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment naţional. Analizele Băncii Naţionale a României şi ale instituţiilor financiare internaţionale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii spre prăpastie. Menţinerea Guvernului demis şi interimar Bolojan ar avea o notă de plată care ar îngenunchea şi ultima parte funcţională din economie", a declarat liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu, la sediul central al PSD, amintește Agerpres.

El a adăugat că, fără schimbarea direcţiei, „vom asista la reducerea activităţii economice în România", la creşterea cheltuielilor cu dobânzile şi deprecierea cursului.

„Suntem, în prezent, în imposibilitatea efectuării, aşa cum bine ştiţi, a rectificării bugetare şi a construcţiei bugetului pentru 2027 şi avem, de asemenea, întârzieri în absorbţia fondurilor europene. Aceasta este realitatea din datele pe care le avem noi astăzi şi de la aceste adevăruri dure plecăm. Totul în timp ce alţii fug de dezastrul pe care l-au produs. În aceste condiţii, PSD a luat decizia de a fi parte a soluţiei pentru ieşirea din acest blocaj naţional. Consiliul Politic Naţional a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece priorităţile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare al viitorului Cabinet Niculescu", a afirmat Sorin Grindeanu.

Cabinetul va avea 17 ministere. PSD va avea 11 portofolii, iar ceilalți șase vor fi independenți.

Cine sunt miniștrii PSD

vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne - Marian Neacşu

ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Florin Barbu

ministru al Sănătăţii - Alexandru Rogobete

ministru al Muncii - Florin Manole

ministru al Economiei - Daniel Zamfir

ministru al Justiţiei - Radu Marinescu

ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - Alexandru Stoica

ministru al Transporturilor şi Infrastructurii - Ştefan Ovidiu Popa

ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor - Natalia Intotero

ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Mihai Ghigiu

ministru al Apărării Naţionale - Ştefan Radu Oprea

Premierul desemnat este aşteptat să anunţe joi componenţa întregului Cabinet de miniştri, inclusiv propunerile pentru celelalte portofolii rămase: Finanţe, Afaceri Externe, Educaţie, Cultură.

Premierul desemnat a anunţat deja că în cursul zilei de joi va depune la Parlament programul de guvernare şi lista Cabinetului de miniştri.

„Joi depunem la Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor. România are nevoie de responsabilitatea noastră a tuturor pentru a avea instalat repede un Guvern care să lucreze pentru cetăţeni. Fac tot ce ţine de mine pentru asta", a scris Luca Niculescu, marţi după-amiaza, pe pagina sa de Facebook.

Ce partide votează guvernul Niculescu

Șansele ca acest guvern să treacă sunt mari, având în vedere că PNL și UDMR am văzut au anunțat vor vota executivul. Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru a trece, dar, având în vedere declarațiile liderilor politici, premierul desemnat se poate baza pe cel puțin pe 254 de voturi. Însă numărul ar putea fi mai mare, având în vedere că, pe lângă PSD, PNL, UDMR și minorități, ar putea vota acest guvern inclusiv aleși și de la grupurile mai mici din Parlament, precum PACE, Uniți pentru România sau parlamentari neafiliați.

UDMR a anunţat că va vota viitorul Executiv şi programul de guvernare cu care va veni în faţa Parlamentului premierul desemnat, Luca Niculescu, indiferent dacă acel Guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD.

„Vom vota Guvernul şi programul de guvernare cu care va veni în faţa Parlamentului domnul Luca Niculescu, indiferent dacă acel Guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD. În acelaşi timp, suntem pregătiţi să semnăm şi un acord de susţinere cu Luca Niculescu pentru toate proiectele guvernamentale începând cu rectificarea bugetară, cu legea salarizării, legea bugetului pentru anul viitor şi alte proiecte necesare relansării economice, stabilităţii fiscale şi acordarea ajutorului celor nevoiaşi, dacă premierul va cere sprijinul nostru şi va dialoga cu noi pe temele respective", a precizat, marţi seara, pe pagina sa de socializare, liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Miercuri, grupurile parlamentare ale PNL au hotărât să dea un vot în favoarea instalării Guvernului Niculescu, dar partidul să intre în opoziţie. Decizia finală va fi luată însă de Biroul Politic Naţional al PNL, după cum a anunţat purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionel Bogdan.

„A fost o şedinţă de consultare a grupurilor parlamentare, iar în urma acestei şedinţe s-au dat trei voturi consultative: Partidul Naţional Liberal, având în vedere situaţia pe care România o traversează, va da un vot de instalare a Guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice; Partidul Naţional Liberal nu va intra într-un guvern cu Partidul Social Democrat, drept urmare va fi un partid de opoziţie; s-a dat şi un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat, nu un acord de coaliţie, ci un acord cu obiective clare", a precizat Ionel Bogdan.

Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, a anunţat că va propune Comitetului Politic, în şedinţa de vineri, ca parlamentarii USR să nu voteze Guvernul Luca Niculescu.

„Nevoia de stabilitate nu poate fi folosită ca să ne întoarcem la un guvern de risipă şi de protecţie pentru privilegiaţii PSD. Da, România are nevoie de un guvern. Mulţi îmi spun că sunt îngrijoraţi de preţuri, de rate, de siguranţa locului de muncă. Tocmai de aceea, nu le putem cere oamenilor să accepte orice guvern, cu orice preţ. Stabilitatea care ne este aruncată în faţă trebuie să se simtă în viaţa românilor, nu doar în liniştea baronilor care îşi pun oamenii să jefuiască - şi asta în timp ce capturează justiţia", a scris liderul USR, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat lunea trecută pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele şi formaţiunile parlamentare.

Aceasta este a patra nominalizare de premier, după demiterea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură pe data de 5 mai.

Editor : M.B.