Luca Niculescu: Vor exista propuneri de eşalonare pentru plata celor 5 miliarde de lei datorate magistraţilor

Prim-ministrul Luca Niculescu a anunțat că vor exista propuneri de eşalonare a plăţii celor 5 miliarde de lei reprezentând drepturi salariale restante ale magistraţilor.

„Statul român trebuie să respecte hotărârile judecătoreşti şi să îşi achite obligaţiile. Este o stare de tensiune pe care evident că nu vrem să o prelungim. Va începe o discuţie, un dialog pentru a vedea cum poate exista o eşalonare. Sigur că o sumă ca aceasta este mare, dar în acelaşi timp este o hotărâre judecătorească definitivă, trebuie să o respectăm. Dar întotdeauna am crezut în puterea dialogului, ca jurnalist, diplomat, coordonator al procesului de aderare la OCDE, şi acum ca prim-ministru. Cred că trebuie să avem dialog şi cred că trebuie să găsim înţelegere, pentru că vor exista propuneri de eşalonare”, a afirmat Luca Niculescu marți seară, la TVR, potrivit Agerpres.

Prim-ministrul a adăugat că discuţiile pe acest subiect au avut loc deocamdată doar între membrii Guvernului.

„Cred că toată lumea din această ţară înţelege contextul în care ne aflăm şi, în acelaşi timp, cred că există tensiuni care ar putea să fie mai estompate. Vom avea dialog şi, ca întotdeauna, cred într-un rezultat bun”, a menţionat Luca Niculescu.

„În niciun caz nu va exista aşa ceva”

În altă ordine de idei, premierul şi-a reiterat „dorinţa fermă” de a nu fi introduse impozite şi taxe noi, care ar fi „greu de suportat” pentru populaţie.

„Cred că există şi alte modalităţi de a echilibra bugetul. Putem reduce cheltuielile - şi aici lucrăm deja în acest sens - putem mări colectarea, pentru că, după cum ştiţi, România este ţara care colectează cel mai puţin TVA din întreaga Europa faţă de cât ar trebui să colecteze. Are cele mai mici venituri fiscalizate la buget faţă de cât ar trebui să aibă. ANAF-ul a început deja să lucreze mai bine, dar cred că există loc şi de mai bine şi avem discuţii cu ei şi cu ministrul Finanţelor. Deci dorinţa noastră puternică este de a nu avea taxe şi impozite noi”, a precizat el.

Luca Niculescu a negat ipoteza dublării sau triplării impozitelor pe locuinţe.

„Majorarea celor (impozitelor şi taxelor - n.r.) existente este ceva ce vom lua în discuţie odată ce vom avea acele cifre (despre situaţia fiscal bugetară a ţării, n.r.). Cred că depinde la ce ne referim. Am văzut că au existat discuţii pe dublarea sau triplarea impozitelor pe locuinţe. În niciun caz nu va exista aşa ceva”, a mai spus el.

Niculescu a vorbit despre exemplul pozitiv al Greciei, ţară care a reuşit să crească încasările din TVA.

„Vă dau exemplul unei ţări care nu e foarte departe cultural de noi, Grecia, care, sigur, după ce a trecut printr-o criză majoră, a reuşit să-şi reducă gap-ul de TVA, diferenţa dintre ce trebuia să încaseze şi încasa, de la 30%, era cam ca noi, la 9-10%. (...) Am vorbit cu colegii. De exemplu, putem lega POS-urile de casele de marcat şi asta se poate face, nu ştiu, într-un termen relativ scurt, să spunem, un an, şi asta deja va însemna o clarificare a unor situaţii fiscale şi un venit la PIB destul de semnificativ”, a mai menţionat şeful Guvernului.

Editor : B.P.