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Exclusiv Lucian Bode deschide scenariul negocierilor PNL-AUR: Ce ar putea oferi Veștea pentru voturile de învestire

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Deputatul PNL Lucian Bode.
Deputatul PNL Lucian Bode. Foto: Inquam/Octav_Gane
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Deputatul PNL Lucian Bode a declarat, luni, într-o intervenție la Digi24, că premierul desemnat Adrian Veștea are nevoie de susținerea AUR pentru a obține cele 233 de voturi necesare învestirii Guvernului și nu exclude ca, în schimbul acesteia, formațiunea condusă de George Simion să primească funcții politice în Executiv și în teritoriu, precum secretari de stat, prefecți, subprefecți sau șefi de instituții.

Negocierile pentru învestirea Guvernului Veștea intră în linie dreaptă, după ce premierul desemnat a anunțat oficial că va purta discuții cu AUR, în contextul în care partidul condus de George Simion a transmis că nu va susține Executivul în forma actuală.

Lucian Bode a explicat, într-o intervenție la Digi24, că matematica parlamentară îl obligă pe Adrian Veștea să caute sprijin suplimentar pentru a strânge majoritatea necesară.

„Eu cred într-un PNL la guvernare, care are 15% în Parlament, mult mai relevant, cu prim-ministru, decât un PNL cu 15% în opoziție, eventual vocea a treia după AUR și după USR. Astăzi, aritmetica parlamentară este foarte limpede. Dacă Adrian Veștea vrea să își investească guvernul, are nevoie de voturile celor de la AUR”, a declarat Bode.

Liberalul a insistat că miza este stabilitatea politică și continuarea proiectelor pro-europene și euroatlantice ale României.

„Pentru ca România să aibă un guvern stabil, pentru ca România să-și continue proiectele pro-europene și euroatlantice, pentru ca România să aibă stabilitate politică, are nevoie de aceste voturi”, a spus acesta.

Întrebat ce ar putea primi AUR în schimbul susținerii, Bode a exclus intrarea partidului la guvernare, dar a lăsat deschisă posibilitatea unor numiri în teritoriu sau în eșaloanele inferioare ale Executivului.

„Este imposibil ca AUR să intre în Guvern odată ce miniștrii au fost anunțați, lista a fost depusă și sunt validați astăzi în comisiile de specialitate. Eu personal nu exclud ca, la eșaloanele inferioare, unde numirile au gir politic, mă refer la secretari de stat, prefecți, subprefecți sau șefi de instituții, replica la acest nivel să fie pe măsură”, a afirmat deputatul PNL.

Totuși, Bode susține că nu cunoaște detaliile exacte ale negocierilor purtate de Adrian Veștea cu liderul AUR, George Simion.

„Nu cunosc detalii legate de negocieri și ce anume este solicitat astăzi de către AUR și ce este dispus Adrian Veștea să ofere pentru acest sprijin”, a precizat el.

În același timp, Lucian Bode a transmis că decizia AUR va fi una clară, fără loc pentru compromisuri.

„Dacă AUR dorește să își păstreze linia în care am văzut că funcționează în Parlamentul României, nu cred că poate fi vorba de jumătăți de măsură.”

Bode a comentat și faptul că Adrian Veștea a anunțat public negocierile înainte de o consultare internă în partid, spunând că ar fi fost firesc ca liderii PNL să fie informați în prealabil.

„Cred că Adrian Veștea ar fi trebuit să îl informeze și să se consulte cu președintele partidului înainte de a anunța public, dar asta este altă etapă”, a spus liberalul.

Ziua decisivă pentru Guvernul Veștea a început cu întârzieri și tensiuni. După o amânare, conducerea Parlamentului a stabilit ca audierile miniștrilor să înceapă la ora 12:00, iar votul final din plen să aibă loc la 21:30.

Până la această oră, șapte miniștri propuși au primit aviz favorabil în comisiile de specialitate, în timp ce un ministru, Romeo Lungu, propus la Dezvoltare, a primit aviz negativ.

În paralel, George Simion a anunțat că parlamentarii AUR nu vor vota Guvernul și i-a cerut lui Adrian Veștea fie să își depună mandatul, fie să vină la sediul partidului pentru negocieri oficiale privind o posibilă formulă de colaborare.

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Editor : Ș.A.

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