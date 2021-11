Lucian Bode spune că Nicolae Ciucă ar putea fi propus de PNL pentru funcția de premier

Prim-vicepreşedintele PNL Lucian Bode a declarat, marţi, înainte de negocierile cu PSD şi UDMR, că, în opinia sa, liberalii ar trebui să dea premierul în noul Guvern, chiar dacă se va lua o decizie cu privire la ocuparea acestui post prin rotaţie.

„Noi avem un Birou Executiv în această seară, la ora 19,00, deciziile politice le vom lua acolo. (...) Despre această discuţie am mai vorbit, cu premier prin rotaţie, dar doar am vorbit. Nu există o decizie nici la PNL, nici la PSD. Când va exista o decizie, o să explicăm. În seara asta, cu siguranţă, vom discuta despre forma finală a programului de guvernare, el este aproape finalizat şi, aşa cum am spus, structurile partidului trebuie să valideze programul, după care vom discuta despre acordul politic şi în a treia etapă vom decide asupra structurii Guvernului. (...) Opinia mea este ca PNL să dea prim-ministrul. Chiar dacă vom avea o decizie în ceea ce priveşte rotaţia pentru poziţia de prim-ministru, PNL cred că este îndreptăţit să solicite această poziţie la prima rotaţie”, a spus Bode, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a afirmat că în PNL există două decizii ale forurilor de conducere privind propunerea de premier.

„Cine a spus că Florin Cîţu nu poate fi premier? Noi discutăm despre deciziile PNL şi în PNL există, deocamdată, două decizii: o decizie a Consiliului Naţional, care spune că preşedintele partidului este propunerea partidului pentru funcţia de prim-ministru, dacă avem această oportunitate, şi doi - mai există o decizie a Biroului Politic Naţional, în unanimitate, care spune că Nicolae Ciucă este propunerea PNL. În această seară este posibil să decidem, dar validarea va veni în BPN. Biroul Executiv propune şi Biroul Politic aprobă”, a explicat liberalul.

Liberalii trebuie să stabilească marți numele premierului, după ce președintele Klaus Iohannis le-a transmis că nu îi va chema la consultări pe liderii partidelor până când cele trei formațiuni care negociază viitoarea guvernare nu vor agrea o singură propunere de prim-ministru.

Florin Cîțu a cedat luni seara, la Palatul Victoria, în cadrul întâlnirii cu Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor, postul de premier către președintele PSD, în ideea ca rotația de premieri să înceapă cu social-democrații. Cîțu a preferat această variantă pentru că, potrivit calculelor sale, deocamdată nu se poate impune pe sine ca prim-ministru dar încearcă să blocheze și șansele lui Nicolae Ciucă de a fi desemnat, din nou, pentru șefia Guvernului.

Însă, Florin Cîțu s-a angajat în fața lui Marcel Ciolacu că va merge astăzi, în ședința BEX al PNL, cu propunerea ca liberalii să susțină varianta de premier din PSD, lucru care a provocat o mare indignare în rândul partidului. Liderii de filiale l-au sunat, luni seara, pe Cîțu, pentru a-și exprima opoziția categorică față de această idee, iar primvicepreședintele Rareș Bogdan, într-o intervenție la Digi24, a spus că președintele PNL nu poate lua decizii singur, fără acordul statutar al partidului. Tot Rareș Bogdan a declarat marți, înaintea ultimelor negocieri cu PSD pe programul de guvernare, că este „exclus” ca PNL să susțină un premier de la PSD.

