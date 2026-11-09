Lucian Bode susține că nu are nicio legătură cu datoriile partidului după ce actuala conducere PNL a decis să acționeze în instanță foștii lideri considerați responsabili pentru contractele care au generat aceste datorii.

Tensiuni în PNL din cauza datoriilor acumulate în perioada în care partidul era condus de Nicolae Ciucă. Actuala conducere a PNL a moștenit de la fosta echipă o situație financiară „precară”, după ce în campania electorală din 2024 au fost încheiate, la nivel central și în mai multe județe, contracte care nu au fost plătite și care prevăd penalități ridicate, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan.

Fostul secretar general PNL, Lucian Bode, susține că el nu are nicio legătură cu datoriile partidului. Afirmă că nu a semnat niciodată contracte în afara legii.

„Eu, în calitate de secretar general, nu am semnat niciodată un contract care să nu respecte legea, iar de facturi m-am ocupat eu. Și când, întrebându-l astăzi aici, dacă se referă la secretarul general Lucian Bode, a spus clar că nu, nu a făcut trimitere la nicio persoană și la nicio funcție. Contractele din 2020 au o clauză, care nu mă vizează pe mine, evident, de 0-5% penalități pe zi la întreaga valoare. Adică plătim 99% tu plătești, practic, pentru 1% să mai plătești o clauză pentru tot contractul, ceea ce este o mare greșeală. Contractele pe care le-am semnat eu, două la număr, au penalități 1%/zi la sold, nu la întreg, la valoarea contractului, ca să ne lămurim.”, a declarat Bode.

Editor : Sebastian Eduard