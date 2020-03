Lucian Romașcanu (PSD) critică numărul mic de teste făcute de România: Nu putem lupta cu această pandemie legaţi la ochi

Senatorul PSD Lucian Romaşcanu a declarat marţi că România este una dintre ţările în care s-au făcut cele mai puţine teste pentru depistarea COVID 19 şi a făcut un apel către autorităţile responsabile ca atunci când raportează cazurile noi de îmbolnăvire să menţioneze şi câte teste au fost făcute, potrivit Agerpres.

„În plan medical, am văzut apelul făcut de directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Toate ţările trebuie să aibă capacitatea de a testa toate cazurile suspecte. Nu putem lupta cu această pandemie legaţi la ochi. Din păcate, România este una dintre ţările în care s-au făcut cele mai puţine teste pentru depistarea COVID 19, aproximativ 3.200 până acum. Dintre acestea, câteva sute au fost irosite din cauza inconştienţei unor politicieni ai PNL, care, în loc să respecte procedurile stabilite de profesionişti, le-au încălcat cu bună ştiinţă”, a spus Romaşcanu într-un mesaj video postat pe Facebook.

El a afirmat că numărul testelor efectuate este un subiect care îngrijorează cetăţenii.

„Pentru a-i linişti, este obligatoriu ca autorităţile să facă o informare cât se poate de clară şi de transparentă. Pentru a preveni panica şi haosul, oamenii trebuie să fie informaţi corect. (...) Facem un apel către autorităţile responsabile ca atunci când raportează cazurile noi de îmbolnăvire să spună şi câte teste au fost făcute”, a menţionat Romaşcanu.

El a adăugat că, în plan economic, se constată „o lipsă totală de măsuri”, tot ceea ce există în acest moment „fiind declaraţii şi bune intenţii”.

„Bunele intenţii nu sunt suficiente când 6.000 de oameni sunt trimişi în şomaj tehnic. Dacă Guvernul nu ia măsuri, şi alţi investitori vor urma exemplul unei mari companii care a anunţat astăzi trimiterea acasă a mii de oameni. Strategia de acum trebuie să fie zero concedieri, zero şomaj determinat de criza coronavirusului. Cerem Guvernului să discute cu investitorii. În vremuri excepţionale e nevoie de măsuri şi negocieri excepţionale. Nu putem lăsa oamenii în stradă în plină criză de sănătate. Toate statele responsabile au introdus deja măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri până în prezent. În România nu există nici măcar un singur act normativ pentru sprijinirea economiei naţionale. În comparaţie cu Germania, care alocă un fond de 610 miliarde de euro, cu Franţa, care creează un fond de solidaritate şi implementează un dispozitiv de şomaj parţial, cu Danemarca, unde Guvernul acoperă deja 75% din salariile companiilor private afectate, cu Statele Unite, unde dobânda de referinţă a fost redusă la zero, iar fiecare american va primi suma de 1.000 de dolari ca ajutor, în România avem doar bune intenţii”, a arătat senatorul.

Romaşcanu a menţionat că „este timpul pentru fapte”.

„E bine că preşedintele Iohannis şi PNL au preluat o serie de măsuri dintre cele propuse de PSD, dar nu e suficient. PSD a prezentat acţiunile care trebuie adoptate în prima şedinţă de Guvern şi apoi aplicate. În acest an greu, sănătatea şi siguranţa muncii trebuie să fie garantate”, a conchis Romaşcanu.