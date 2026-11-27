Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a respins informațiile potrivit cărora premierul Luca Niculescu și vicepremierul Marian Neacșu i-ar fi reproșat că nu găsește bani pentru cheltuielile de anul viitor. Întrebat despre nemulțumirile din PSD și despre o posibilă remaniere dacă nu vor fi bani pentru majorarea pensiilor, Nazare a spus că nu știe să existe o astfel de intenție.

„Să știți că lucrăm foarte bine în echipă și, bineînțeles, la orice buget pe care îl elaborăm, între Ministerul de Finanțe și ordonatori există o anumită tensiune. Ordonatorii fac solicitări de credite, noi încercăm să le menținem într-o anume anvelopă, dar nu aș vrea să comentez știri pe surse. Nu au existat astfel de reproșuri”, a declarat ministrul.

Întrebat dacă se așteaptă să fie remaniat în cazul în care nu vor fi găsiți bani pentru majorarea pensiilor, Nazare a răspuns: „Eu încerc să îmi fac treaba cât mai bine în calitatea mea de ministru al Finanțelor. Asta fac de când am avut onoarea să fiu desemnat aici. Cred că acesta e indicatorul pe care sunt evaluat. Nu am cunoștință de o astfel de intenție”.

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PSD îi cere să pregătească indexarea pensiilor

În conferința de presă, Nazare a fost întrebat despre criticile PSD la adresa informării privind datoria publică. Potrivit întrebării, social-democrații i-au reproșat că a prezentat documentul în Guvern abia după ce pragul de 60% din PIB fusese depășit, în august. PSD i-ar fi cerut, de asemenea, să pregătească măsurile asumate prin programul de guvernare, inclusiv indexarea pensiilor.

„Cred că domnul Niculescu, domnul prim-ministru, a exprimat acest punct de vedere de foarte multe ori. Intenția primului-ministru este să găsească formula sustenabilă în care să intervenim asupra pensiilor. Alte observații legate de acuze nu am”, a răspuns ministrul.

Nazare a susținut că Ministerul Finanțelor a informat Guvernul de fiecare dată când datoria publică a depășit pragul de 60% din PIB și au existat fluctuații în raport cu PIB-ul. El a spus că nota prezentată în Guvern are acest rol.

Nazare: Bugetul va fi decis în Guvern, iar premierul va avea ultimul cuvânt

Întrebat cine va avea ultimul cuvânt în privința bugetului pe 2027, ministrul a spus că proiectul va fi construit prin discuții între ministere și va fi supus unei decizii politice în Guvern.

„El se construiește atât din interacțiunile dintre noi, coordonatori, dar mai ales este supus unei decizii politice care are loc în Guvern, de față cu toți miniștrii și, bineînțeles, primul-ministru are ultimul cuvânt de spus. Dar evident că noi lucrăm cu toții, și miniștrii, și cu vicepremierul Neacșu, pentru fiecare din aceste chestiuni, inclusiv pentru măsurile pe care urmează să le luăm pentru anii viitori”, a declarat Nazare.

Ministrul a fost întrebat și despre afirmația liderului PSD Sorin Grindeanu privind o „gaură” de 50 de miliarde de lei la buget. Nazare a spus că raportul consemnează solicitări ale ordonatorilor de credite de 46-47 de miliarde de lei, dintre care 19,1 miliarde reprezintă obligații certe.

Întrebat dacă situația a fost cauzată de un Guvern interimar sau dacă fostul premier Ilie Bolojan ar fi ascuns plăți, Nazare a spus că raportul are „un pronunțat caracter tehnic” și „nu face niciun fel de etichetări politice” și nu atribuie acțiuni unui Guvern sau altuia.

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Editor : A.D.