Ludovic Orban a anunțat ce va face după ce a fost revocat de Nicușor Dan

Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, că se va întoarce în funcţia de preşedinte al partidului Forţa Dreptei. După validarea sa în forurile statutare ale formaţiunii se va lua şi o decizie cu privire la susţinerea unui candidat dintre cei înscrişi în cursa electorală pentru Primăria Capitalei, a mai precizat el.

El a răspuns astfel întrebat dacă în privinţa alegerilor parţiale de la Primăria Capitalei îşi propune, împreună cu partidul Forţa Dreptei, să susţină vreunul dintre candidaţii înscrişi în cursa electorală.

„Eu mă reîntorc preşedinte la Forţa Dreptei, am discutat cu colegii mei. Decizia o vom lua în forurile statutare ale partidului. Eu nu am exprimat nicio poziţie publică, dar în noua situaţie vom discuta în cadrul forurilor statutare ale formaţiunii noastre şi vom lua o decizie cu privire la susţinerea unui candidat”, a afirmat Ludovic Orban într-o conferinţă de presă la sediul partidului Forţa Dreptei.

Administraţia Prezidenţială a anunţat astăzi că şeful statului şi consilierul prezidenţial Ludovic Orban „au decis de comun acord încheierea colaborării”.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi consilierul prezidenţial Ludovic Orban au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Preşedintele îşi exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban şi îi urează succes în proiectele viitoare”, a precizat Administraţia Prezidenţială.

Ludovic Orban a spus ulterior că în realitate decizia de revocare a fost a lui Nicușor Dan.

„Astăzi am aflat că nu mai sunt în echipa domnului președinte Nicușor Dan. Într-un fel, această decizie a președintelui, pentru că vreau să fac această precizare, despărțirea noastră vine din inițiativa președintelui, să nu încercăm să coafăm o realitate. După o singură discuție pe care am avut-o, ca să spun așa, într-o oarecare nivel de contradicție, referitor la o declarație pe care am dat-o la o emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii președintelui României în cadrul campaniei pentru Primăria Capitalei.

Aș vrea să spun că nu sunt de ieri, de astăzi, în colaborare cu președintele Nicușor Dan. Președintele Nicușor Dan mă cunoaște foarte bine și chiar în discuția pe care am avut-o i-am spus că această declarație pe care am dat-o am dat-o în sprijinul imaginii președintelui și pentru a asigura o eventuală defensivă în cazul în care este atacat de adversarii politice”, a declarat el.

Ludovic Orban a fost numit consilier prezidenţial începând cu data de 6 octombrie, printr-un decret semnat de preşedintele Nicuşor Dan.

Timp de o lună şi jumătate, Ludovic Orban a condus Departamentul Politică Internă din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Editor : C.L.B.