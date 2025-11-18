Live TV

Ludovic Orban a anunțat ce va face după ce a fost revocat de Nicușor Dan

Data publicării:
ludovic orban
Ludovic Orban. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, că se va întoarce în funcţia de preşedinte al partidului Forţa Dreptei. După validarea sa în forurile statutare ale formaţiunii se va lua şi o decizie cu privire la susţinerea unui candidat dintre cei înscrişi în cursa electorală pentru Primăria Capitalei, a mai precizat el. 

El a răspuns astfel întrebat dacă în privinţa alegerilor parţiale de la Primăria Capitalei îşi propune, împreună cu partidul Forţa Dreptei, să susţină vreunul dintre candidaţii înscrişi în cursa electorală.

„Eu mă reîntorc preşedinte la Forţa Dreptei, am discutat cu colegii mei. Decizia o vom lua în forurile statutare ale partidului. Eu nu am exprimat nicio poziţie publică, dar în noua situaţie vom discuta în cadrul forurilor statutare ale formaţiunii noastre şi vom lua o decizie cu privire la susţinerea unui candidat”, a afirmat Ludovic Orban într-o conferinţă de presă la sediul partidului Forţa Dreptei.

Administraţia Prezidenţială a anunţat astăzi că şeful statului şi consilierul prezidenţial Ludovic Orban „au decis de comun acord încheierea colaborării”.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi consilierul prezidenţial Ludovic Orban au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Preşedintele îşi exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban şi îi urează succes în proiectele viitoare”, a precizat Administraţia Prezidenţială.

Ludovic Orban a spus ulterior că în realitate decizia de revocare a fost a lui Nicușor Dan.

„Astăzi am aflat că nu mai sunt în echipa domnului președinte Nicușor Dan. Într-un fel, această decizie a președintelui, pentru că vreau să fac această precizare, despărțirea noastră vine din inițiativa președintelui, să nu încercăm să coafăm o realitate. După o singură discuție pe care am avut-o, ca să spun așa, într-o oarecare nivel de contradicție, referitor la o declarație pe care am dat-o la o emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii președintelui României în cadrul campaniei pentru Primăria Capitalei.

Aș vrea să spun că nu sunt de ieri, de astăzi, în colaborare cu președintele Nicușor Dan. Președintele Nicușor Dan mă cunoaște foarte bine și chiar în discuția pe care am avut-o i-am spus că această declarație pe care am dat-o am dat-o în sprijinul imaginii președintelui și pentru a asigura o eventuală defensivă în cazul în care este atacat de adversarii politice”, a declarat el.

Ludovic Orban a fost numit consilier prezidenţial începând cu data de 6 octombrie, printr-un decret semnat de preşedintele Nicuşor Dan.

Timp de o lună şi jumătate, Ludovic Orban a condus Departamentul Politică Internă din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bani-lei
1
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
Jandarmi bun
4
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Campioana de 1,87 m și 96 kg a luat decizia fără să ezite, după ”avalanșa” de insulte: ”XXL”
Digi Sport
Campioana de 1,87 m și 96 kg a luat decizia fără să ezite, după ”avalanșa” de insulte: ”XXL”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID325722_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ludovic Orban spune că a fost dat afară de Nicușor Dan pentru „un...
3 Grupul de nivel inalt in domeniul apararii Romania-SUA - foto Laurentiu Turoi.jpg
Reuniune în domeniul apărării. MAPN: SUA vor continua să sprijine...
alegeri locale stampila votat
Alegeri locale 2025: BEM a respins trei candidaturi pentru Primăria...
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tensiuni în Coaliție privind tăierea cu 10% a salariilor din...
Ultimele știri
Atac terorist în Cisiordania: un mort și trei răniți. Atacatorii, uciși de armata israeliană
Spania anunţă un nou ajutor militar de 615 milioane de dolari pentru Ucraina. Sanchez: „Lupta voastră este lupta noastră”
Trump, prins în corzi chiar în Biroul Oval: „Nu trebuie să-l puneţi într-o situaţie stânjenitoare pe oaspetele nostru”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan si Fatih Birol
Nicuşor Dan: Aderarea la OCDE este o condiţie pentru ca România să fie în Agenţia Internaţională de Energie
ilie ilascu
Mesajul lui Nicușor Dan după moartea lui Ilie Ilașcu: Un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire
ludovic orban
Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan. Anunțul Administrației Prezidențiale
BUCURESTI - PRESEDINTE - CONFERINTA DE PRESA - 12 NOI 2025
Negocieri urgente la Cotroceni pe tema pensiilor speciale. Nicușor Dan s-a întâlnit cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu (surse)
enrico letta nicusor dan
Nicușor Dan, discuții la Cotroceni cu Enrico Letta: infrastructura, energia și industria europeană, teme centrale ale întâlnirii
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
Patru noi turiști cazați în hotelul groazei din Istanbul au ajuns la spital! Ce simptome grave au. Poliția...
Fanatik.ro
Ce se află, de fapt, în spatele raportului BNR. Avertisment dur pentru români: taxe până la 300%, impozite...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea a dat lovitura la final de an! Premiul fabulos pe care sportiva ar putea să îl primească
Adevărul
Makaveli, la Interviurile Adevărul. De la live-uri pe Tik Tok la dorința de a deveni primar. „Domnul...
Playtech
Cu cât se măresc taxele şi impozitele de la 1 ianuarie 2026: lista actualizată a majorărilor
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
Sistem de lansare al rachetelor ATACMS
Ucraina confirmă că a lovit Rusia cu rachete americane ATACMS, după luni de restricții impuse de Pentagon
Pro FM
Keith Urban, declarații după despărțirea de Nicole Kidman. Ce mărturisiri a făcut după ce a recunocut că se...
Film Now
Cei mai bogați actori din universul Marvel. Starul care conduce detașat clasamentul
Adevarul
Pachetul 2 de austeritate vine cu noutăți: datornicii la stat nu vor mai putea cumpăra mașini sau case, iar...
Newsweek
Guvernul, anunț despre pensiile militare. Crește vârsta de pensionare, pensia - înghețată. Probleme la salarii
Digi FM
Când se deschide Târgul de Crăciun București în 2025. Cel mai mare va fi în Piata Constituției
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
Femeile superbe cu care s-a iubit Leonardo DiCaprio. De ce a fost acuzat că are o "obsesie" pentru iubite cu...
UTV
Ilona Brezoianu a născut. Actrița și soțul ei, Andrei, au un băiețel perfect sănătos