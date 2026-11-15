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Exclusiv Orban acuză că AUR primește artificial statutul de partid antisistem: „Asta dezavantajează opoziția autentică”

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Ludovic Orban, la Congresul Extraordinar al PNL.
Ludovic Orban, la Congresul Extraordinar al PNL. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Ludovic Orban îl acuză pe președintele Nicușor Dan că, prin criticile la adresa AUR, contribuie la legitimarea partidului și îi consolidează imaginea de formațiune de opoziție. Invitat în exclusivitate la Digi24, liderul Forței Dreptei a susținut că șeful statului dezavantajează astfel opoziția democratică de centru-dreapta și a afirmat că PSD și AUR ar avea înțelegeri politice subterane.

Invitat în exclusivitate la Digi24, președintele Forței Dreptei a susținut că șeful statului dezavantajează opoziția democratică și proeuropeană, formată în principal din PNL și USR, în timp ce ar contribui la menținerea AUR la un nivel ridicat de susținere.

„Când critici AUR, nu faci altceva decât să potențezi, să îi dai certificat de opozant. La ora actuală există două poziții: opoziția democratică liberală, proeuropeană, formată din Partidul Național Liberal, USR și alte formațiuni politice, și o pseudo-opoziție, reprezentată de AUR. Când tu, ca președinte, care ești garantul acestui Guvern, dai în AUR, nu faci decât să îi legitimezi pe cei de la AUR ca fiind opozanți, când ei, de fapt, sunt în înțelegeri subterane cu PSD. Îi dai certificat gratuit de opoziție”, a declarat Ludovic Orban.

Liderul Forței Dreptei a afirmat că PSD și AUR colaborează de cel puțin nouă luni și că ar exista înțelegeri între cele două partide inclusiv pentru ocuparea unor funcții în instituții publice importante. Orban i-a reproșat lui Nicușor Dan că nu ar lua în considerare această colaborare.

„Se vede cu ochiul liber, de cel puțin nouă luni de zile, că PSD colaborează cu AUR, că au înțelegeri subterane, care generează inclusiv ocuparea unor instituții publice importante din România, prin înțelegerile de la nivelul Parlamentului între PSD și AUR. Iar el se face că nu vede această înțelegere”, a susținut Orban.

Acesta a mai spus că președintele ar contribui, prin atitudinea sa, la menținerea AUR în prim-planul scenei politice, în condițiile în care, în opinia sa, formațiunea ar fi început să piardă din susținere.

„O face special ca să ne țină AUR la un nivel cât mai ridicat. (...) Să îi dezavantajeze pe cei din opoziția autentică, care este formată din Partidul Național Liberal”, a afirmat fostul premier.

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Editor : C.A.

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