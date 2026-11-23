Ludovic Orban, fost premier și președinte al Forței Dreptei, a declarat, la Digi24, că reorganizarea administrativ-teritorială a României este necesară, dar nu crede că Partidul Social-Democrat o va face, pentru că și-ar distruge una dintre sursele principale de voturi.

„PSD practic își distruge una dintre sursele principale de voturi și anume rețeaua din administrația locală de 1.600 de primari, dintre care foarte mulți sunt primari de localități mici, care urmează să se comaseze. Iar prin comasare vor rămâne mai puțini primari. În plus, influența pe care o au primarii în determinarea orientării politice a localității se va diminua, pentru că ea este foarte clară: cu cât un primar este primar pe o localitate cu mai puțini locuitori, cu atât dependențele multor cetățeni de primărie sunt mai mari și capacitatea de influențare a votului de către primar crește. În momentul în care mărești localitățile și reduci numărul de primari, practic nu faci altceva decât să reduci — ceea ce e bine pentru democrație — pentru că cu cât o localitate e mai numeroasă, cu mai multe interese și cu o capacitate mai redusă de a determina votul clientelar de către primar, cu atât opțiunea oamenilor se exprimă mai liber”, a explicat Ludovic Orban.

Fostul premier a subliniat însă că acest lucru este împotriva interesului PSD.

„De ce face toată tevatura asta? A căutat o temă prin care să ia ochii și uite că ne-a făcut pe toți să vorbim de tema asta, deși ei până acum, pe masă, n-am văzut niciun act normativ, n-am văzut niciun set de criterii pe baza cărora să fie fundamentată o decizie de reducere a numărului de județe, de reducere a numărului de localități. Care sunt criteriile pe baza cărora faci această comasare? Pentru că sunt criterii de natură geografică, de natură economică, de natură etnică, sunt foarte multe criterii care trebuie luate în calcul pentru a putea face într-un mod inteligent și rațional această reducere a numărului de UAT-uri și de concentrare a administrației, astfel încât administrația să poată să fie mai eficientă”, a spus Orban.

Întrebat despre afirmațiile lui Eugen Tomac, consilier al președintelui, care a spus că felul în care social-democrații și-au prezentat proiectul până acum reprezintă un punct de plecare serios, șeful formațiunii politice Forța Dreptei a subliniat că lui nu i se pare serios.

„Au vorbit mai mult de comasare voluntară și că după ce faci comasarea voluntară, prin niște premii pe care le dai administrațiilor care acceptă să se comaseze voluntar, au făcut niște hărți cu județe […] eu n-am auzit nimic serios.

Nicio fundamentare serioasă a acestei reforme a administrației care este necesară în România, pe care eu am spus-o încă din capul locului: dacă au scăpat porumbelul pesediștii din gură, trebuie presați să realizeze această reformă administrativă, dar nu făcută o reformă administrativă de formă, coafată, care să ascundă interese politice și care să n-aibă la bază, cu adevărat, obiectivul fundamental pe care trebuie să-l avem în vedere și anume eficientizarea administrației, reducerea costurilor inutile și creșterea capacității administrative tocmai pentru a putea genera proiecte de dezvoltare pentru comunitățile locale și pentru a putea genera servicii de mai bună calitate”, a mai explicat Ludovic Orban.

În ceea ce privește numirea unor membri PMP ca prefecți în țară și instalarea lui Marius Gheorghe la prefectura Capitalei, Ludovic Orban a spus că „cateogoric” nu este surprins.

„Din două motive: unul, pentru că știu cum s-a născut acest guvern. Acest guvern e un guvern PSD cu Nicușor Dan și în mod evident i se permite lui Nicușor Dan de către PSD să își pună niște fideli. De ce îi pune pe acești oameni? Răspunsul la această întrebare, din punctul meu de vedere, este foarte simplu: nu neapărat pentru că se simte obligat pentru că a fost sprijinit de ei, ci pentru că are nevoie să arate că își răsplătește oamenii care l-au susținut și, de asemenea, are nevoie de o rețea parapolitică sau chiar politică pentru a-i susține următoarea candidatură la următoarele alegeri prezidențiale. Asta pe lângă planul cu PSD - se pare că Nicușor Dan are ca obiectiv să obțină sprijinul PSD în aceste alegeri prezidențiale”, a remarcat fostul premier.

Editor : Ș.R.