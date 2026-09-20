Live TV

Exclusiv Ludovic Orban acuză un blat între Nicușor Dan și Sorin Grindeanu: „Vor ca următoarea desemnare să devină acceptabilă”

Data actualizării: Data publicării:
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări Sorin Grindeanu - Nicușor Dan. Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban a declarat, duminică seară, la Digi24, că președintele Nicușor Dan de fapt nu-și dorește să fie învestit un guvern condus de Siegfried Mureșan, ci că are alt plan pe care l-a pus la cale cu președintele PSD, Sorin Grindeanu.

„Întrebarea este dacă își dorește sau nu să fie învestit guvernul Siegfried Mureșan răspunsul meu la această întrebare este că mai degrabă «Nu!». El are alt plan pe care l-a pus la cale cu Grindeanu. Planul lui e să pună un guvern care să fie ascultător și cu care președintele să poată să colaboreze așa cum își imaginează el. Nu putea s-o facă acuma, pentru că realitatea este că PSD și-a demonstrat incapacitatea de a aduna o majoritate parlamentară și știe cu certitudine că nu are capacitatea să obțină majoritate parlamentară pentru un guvern cu un premier aparent fără culoare politică, dar cu un guvern controlat de PSD. Știe că n-are majoritate și atunci s-a gândit: «îl desemnez pe Siegfried Mureșan ca să arăt că nu sunt eu vinovat pentru faptul că am făcut o desemnare împotriva așteptărilor susținătorilor mei și împotriva PNL și USR, arăt că eu îl desemnez pe Siegfried Mureșan». 

Dacă ei nu sunt capabili să obțină majoritatea parlamentară, să arunce responsabilitatea pentru un eventual eșec al învestirii guvernului Siegfried Mureșan pe umerii lui Bolojan, în special, și ai PNL, și ai USR, urmând ca desemnarea pe care el de fapt vrea să o facă și pe care sunt convins că s-a înțeles cu Grindeanu asupra numelui de premier să devină acceptabilă, să aibă șanse mai mari. 

Dacă l-ar fi vrut pe Siegfried Mureșan îl desemna din 26 iunie. Propunerea formulată de PNL, USR și UDMR îndeplinea aceeași condiție pe care a exprimat-o președintele ca motivare, și anume că este premier cu cea mai mare susținere parlamentară, care are susținerea celui mai mare număr de parlamentari. Același lucru era și în 26 iunie. Și ce a trebuit să aștepți? Aproape trei luni de zile în care țara a stat în criză, în așteptare, în care nu se putea face nimic, pentru că doar președintele are capacitatea de a soluționa criza, pentru că numai el desemnează premierul”, a afirmat Ludovic Orban. 

El susține că modul în care a fost desemnat „parcă era înaintea unei ședințe în care trebuia să-i scoată, fără anestezie, doi dinți, complet neconvingător”. 

„Șansa ca acest guvern să fie învestit depinde de capacitatea de negociere a lui Siegfried Mureșan numai că situația politică parlamentară face puțin probabilă obținerea unei majorități parlamentare”, mai spune Orban. 

Fostul premier liberal susține că dacă președintele își dorea cu adevărat ca Siegfried Mureșan să fie învestit, trebuie să spună că în cazul în care guvernul Mureșan este respins de Parlament, se îndeplinesc condițiile constituționale pentru organizarea de alegeri anticipate iar el va dizolva Parlamentul. 

Citește și Petrișor Peiu: Nici domnul Mureșan nu crede că are șansă. Din ce aud, nu toți liberalii vor vota guvernul său 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de toamnă 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Când sunt Moșii de toamnă în 2026. Ce alimente se pun în pachetele de pomană pentru...
Zi liberă pentru elevi. Foto Getty Images
2
Urmează prima minivacanță din noul an școlar. Când începe și cât durează weekendul...
Aerisirea caloriferelor. Foto Getty Images
3
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a...
putin vot calculator captura
4
Putin, „certat” cu computerul pe care a votat. Pe monitor i-a apărut mesaj că nu are...
Metode de curățate chiuvetă din inox. Sursă Foto Getty Images
5
Cu ce se curăță chiuveta din inox. Metoda simplă care îndepărtează petele de apă și...
Romina Gingașu a rupt tăcerea despre căsnicia cu Piero Ferrari, după ce a șters toate pozele + ”Am fost ținta unui psihopat”
Digi Sport
Romina Gingașu a rupt tăcerea despre căsnicia cu Piero Ferrari, după ce a șters toate pozele + ”Am fost ținta unui psihopat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Claudiu Manda: Putem să construim o majoritate parlamentară în jurul PSD
traian basescu inquam
Băsescu: Aud olguţi de-ăştia care spun că Mureşan nu trăieşte în România. 80% din românii care lucrează la PE au casă, familie acolo
Siegfried Mureșan.
Surse: PNL, USR și UDMR își împart ministerele în Guvernul Mureșan. Cum arată primele calcule
claudiu manda
Claudiu Manda: Siegfried Mureșan, un alt Bolojan ceva mai tânăr. Cu astfel de declaraţii, nici măcar nu vrea să fie premier
petrisor peiu inquam george calin
Petrișor Peiu: Nici domnul Mureșan nu crede că are șansă. Din ce aud, nu toți liberalii vor vota guvernul său
Recomandările redacţiei
cancelarul german friedrich merz
AfD a mai câștigat o rundă de alegeri regionale din Germania, conform...
nicusor dan si Antonio Guterres
Nicuşor Dan, întâlnire cu Antonio Guterres: România va contribui la...
nave pe marea neagra la sulina
Fragmente de dronă au fost găsite în trei locuri diferite din Marea...
BUCURESTI - PIATA VICTORIEI - PROTEST LUPII TRICOLORI - 20 SEP
Mesaje anti-extremism, la manifestaţia din Capitală: „Dragostea de...
Ultimele știri
Probleme pentru trenul „România”, pe podul Giurgiu-Ruse. Circulația a fost reluată
Victorie frumoasă pentru Gloria Bistriţa, cu Odense, în Liga Campionilor
Donald Trump susține că rebelii Houthi din Yemen au fost de acord să nu atace SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Mărturii din iad: A venit SMURD-ul după ce a leșinat. Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol...
Fanatik.ro
„Reghe” se întoarce la FCSB: cum va arăta echipa sub comanda sa. Primul „11”. Care este sistemul preferat al...
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
Ianis Hagi a ratat transferul la Wolfsburg: Adrian Ilie dezvăluie acum ce s-a întâmplat cu oferta
Adevărul
O provocare pe TikTok a dus la tragedia din Prahova, unde doi tineri au murit într-un accident. Mărturia...
Playtech
Mai merită să ții economiile în euro? Ce se întâmplă cu banii românilor în toamna lui 2026
Digi FM
VIDEO Nicușor Dan, surprins în timp ce-și aranja tacticos șosetele lângă Volodimir Zelenski. Reacția...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă: Anamaria Prodan a intervenit, după ce Gigi Becali a bătut palma cu Reghecampf! ”Al doilea...
Pro FM
Dua Lipa, ipostază spectaculoasă în costum de baie, demnă de un atlet. Ce a reușit să facă pe o placă, în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cum își calma fiul lui Richard Gere anxietatea în copilărie. Homer Gere, dezvăluiri rare despre tatăl său
Adevarul
Doi bătrâni s-au bătut pe o plajă din Grecia pentru un șezlong. Unul dintre ei a murit
Newsweek
Cum pot recupera pensionarii CASS reținut la pensie? De ce au sanse mici în instanță? Salvarea poate fi la CCR
Digi FM
Ce semnifică singurul tatuaj pe care îl are Nadia Comăneci: „Înseamnă foarte mult pentru mine!”. L-a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Ceasurile îmbătrânirii”. Când suferă organismul uman cele mai mari schimbări. Vârstele diferă la bărbați...
Digi Animal World
De ce nu trebuie să ţipi la câinele tău. Iată care sunt efectele negative, conform unui studiu
Film Now
Penelope Cruz, îngrozită să joace alături de soțul ei, Javier Bardem: „Simți că vrei să-l protejezi”
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...