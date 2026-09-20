Fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban a declarat, duminică seară, la Digi24, că președintele Nicușor Dan de fapt nu-și dorește să fie învestit un guvern condus de Siegfried Mureșan, ci că are alt plan pe care l-a pus la cale cu președintele PSD, Sorin Grindeanu.

„Întrebarea este dacă își dorește sau nu să fie învestit guvernul Siegfried Mureșan răspunsul meu la această întrebare este că mai degrabă «Nu!». El are alt plan pe care l-a pus la cale cu Grindeanu. Planul lui e să pună un guvern care să fie ascultător și cu care președintele să poată să colaboreze așa cum își imaginează el. Nu putea s-o facă acuma, pentru că realitatea este că PSD și-a demonstrat incapacitatea de a aduna o majoritate parlamentară și știe cu certitudine că nu are capacitatea să obțină majoritate parlamentară pentru un guvern cu un premier aparent fără culoare politică, dar cu un guvern controlat de PSD. Știe că n-are majoritate și atunci s-a gândit: «îl desemnez pe Siegfried Mureșan ca să arăt că nu sunt eu vinovat pentru faptul că am făcut o desemnare împotriva așteptărilor susținătorilor mei și împotriva PNL și USR, arăt că eu îl desemnez pe Siegfried Mureșan».

Dacă ei nu sunt capabili să obțină majoritatea parlamentară, să arunce responsabilitatea pentru un eventual eșec al învestirii guvernului Siegfried Mureșan pe umerii lui Bolojan, în special, și ai PNL, și ai USR, urmând ca desemnarea pe care el de fapt vrea să o facă și pe care sunt convins că s-a înțeles cu Grindeanu asupra numelui de premier să devină acceptabilă, să aibă șanse mai mari.

Dacă l-ar fi vrut pe Siegfried Mureșan îl desemna din 26 iunie. Propunerea formulată de PNL, USR și UDMR îndeplinea aceeași condiție pe care a exprimat-o președintele ca motivare, și anume că este premier cu cea mai mare susținere parlamentară, care are susținerea celui mai mare număr de parlamentari. Același lucru era și în 26 iunie. Și ce a trebuit să aștepți? Aproape trei luni de zile în care țara a stat în criză, în așteptare, în care nu se putea face nimic, pentru că doar președintele are capacitatea de a soluționa criza, pentru că numai el desemnează premierul”, a afirmat Ludovic Orban.

El susține că modul în care a fost desemnat „parcă era înaintea unei ședințe în care trebuia să-i scoată, fără anestezie, doi dinți, complet neconvingător”.

„Șansa ca acest guvern să fie învestit depinde de capacitatea de negociere a lui Siegfried Mureșan numai că situația politică parlamentară face puțin probabilă obținerea unei majorități parlamentare”, mai spune Orban.

Fostul premier liberal susține că dacă președintele își dorea cu adevărat ca Siegfried Mureșan să fie învestit, trebuie să spună că în cazul în care guvernul Mureșan este respins de Parlament, se îndeplinesc condițiile constituționale pentru organizarea de alegeri anticipate iar el va dizolva Parlamentul.

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Editor : Alexandru Costea