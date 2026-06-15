Ludovic Orban a spus luni după-amiaza, în exclusivitate la Digi24, că „Adrian Veștea este un premier desemnat în numele PSD și cu susținerea doar a PSD”. Acesta a subliniat și faptul că premierul desemnat a greșit când a acceptat propunerea președintelui Dan și, mai mult, a ascuns acest lucru față de conducerea partidului din care face parte. De asemenea, fostul președinte al PNL spune că Nicușor Dan, prin această desemnare, „în mod evident a încălcat orice regulă elementară democrație”.

„PNL a luat decizia de a nu mai colabora cu PSD dacă PSD depune moțiune de cenzură. La fel USR. Au existat două voturi în Partidul Național Liberal, cu același conținut, și anume acela de a nu mai colabora cu PSD la guvernare și a nu vota învestirea niciunui guvern care este sprijinit de PSD. Ultimul vot a fost votul de nesusținere a Guvernului Tomac, care nu era susținut decât de PSD. Adrian Veștea este în aceeași situație, deci el nu este sprijinit la momentul desemnării. Nicușor Dan nu are garanția de susținere decât din partea PSD”, a declarat Ludovic Orban la Digi24.

„PNL să mențină decizia de a nu susține niciun guvern care are sprijinul PSD și în care este băgată coada PSD”

Deci, Adrian Veștea este un premier desemnat în numele PSD și cu susținerea doar a PSD. Eu cred că Biroul Politic al Partidului Național Liberal trebuie să mențină decizia corectă care a fost luată, și anume aceea de a nu susține niciun guvern care are sprijinul PSD și în care este băgată coada PSD. Este evident că Adrian Vestea este un candidat la funcția de prim-ministru al PSD, susținut de PSD, în niciun caz un candidat la funcția de prim-ministru din partea Partidului Național Liberal. Eu cred că asta trebuie să facă Biroul Politic Național, să ia decizia de a nu susține un guvern Veștea.

În cazul domnului Vestea, spre deosebire de Tomac, care nu era membru PNL, apare și faptul că Adrian Veștea a acceptat să fie desemnat încălcând hotărârile anterioare ale forurilor statytare ale PNL și mai ales încălcând procedura de desemnare a primului-ministru.

„În conformitate cu prevederile statutului Partidului Național Liberal, candidatul PNL la funcția de premier este hotărât în Consiliul Național, care e forul cel mai reprezentativ după Congres. Or, Adrian Vestea, nu numai că nu are un vot de susținere pentru această poziție, el este un uzurpator de poziție. Deși știa de miercuri că Nicușor Dan îl va desemna, așa cum chiar el a declarat, nu a catadicsit să vorbească cu nimeni din Partidul Național Liberal. În niciun caz cu președintele partidului și în niciun caz cu oamenii care sunt reprezentanții statutari. Sigur, o fi vorbit cu colegi de-ai lui care au fost implicați în acest complot, în acest puci.

El în primul rând, trebuia să-i spună președintelui că nu poate să accepte desemnarea fără acordul Partidului Național Liberal. Nu se întâmplă nicăieri, în nicio democrație din lumea asta. Nu suntem o țară bananieră, nu suntem în regim prezidențial autocratic, în care președintele să desemneze un premier din partea unui partid parlamentar, fără acordul și fără susținerea partidului parlamentar respectiv. Cum să desemneze premier o iudă, care practic este desemnat împotriva deciziilor statutare ale partidului și care nu beneficiază de condițiile democratice statutare pentru a ocupa această funcție de prim-ministru”, a adăugat fostul președinte PNL.

Președintele, prin această desemnare, în mod evident a încălcat orice regulă elementară democrație.

Lucrurile sunt simple. Veștea este membru al PNL, cred că de aproape 30 de ani. El știe statutul Partidului Național Liberal, știe cum se ocupă funcții, știe care sunt forurile statutare și știe cum sunt desemnați candidații. Nu poți să ascunzi în spatele cuvintelor și vorbelor mari, faptul că pur și simplu tu ai acceptat să fii desemnat ca premier, fiind membru al Partidului Național Liberal, fără măcar să informeze, dacă el era un om corect, moral, un om care într-adevăr voia să rezolve criza. Trebuia să ceară convocarea Consiliului Național, să ceară susținerea din partea Consiliului Național pentru ocuparea poziției de premier. El ce a făcut? A ținut ascuns, și în secret a acceptat să fie desemnat, provocând practic o gravă criză politică.

„Este un plan evident de scindare a Partidului Național Liberal”

„Această decizie nu face decât să adâncească criza politică și fiind parte dintr-un plan, hai să nu-i spunem puci. Este un plan evident de scindare a Partidului Național Liberal și de încălcare a voinței legitime exprimate în folurile statutare ale colegilor lui de partid. Cum se simt colegii lui de partid, care au aflat duminică de la televizor că Adrian Vestea este desemnat premier fără să vorbească cu nimeni din Partidul Național Liberal și fără să respecte deciziile luate anterior de Partidul Național Liberal? Aici nu există putință de tăgadă.

Corectitudinea, moralitatea este să faci lucrurile așa cum este corect, legal, statutar, nu să accepți o desemnare pe furiș. Nu mai zic de modul în care s-a făcut desemnarea - duminică, la ora 9:00 dimineața, când președintele partidului era în Basarabia și participa la congresul PAS ca să marcheze alături de frații români de peste Prut momentul începerii negocierilor de aderare”, a conchis Ludovic Orban.

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Editor : Liviu Cojan